Розстріл за "Слава Україні": розкрито нові деталі останнього бою Мацієвського

Під Бахмутом росіяни обійшли з флангу групу військових, серед яких був Олександр Мацієвський.

Олександра Мацієвського розстріляли окупанти РФ / Facebook/GeneralStaff.ua, УНІАН

Українському солдату Олександру Мацієвському присвоїли звання Героя з тих пір, як з'явилося відео, як його полоненого і беззбройного розстріляли російські окупанти.

"Він показав, що дух України незламний", - цитує The Wall Street Journal мати Мацієвського Парасковію Демчук, яка отримала медаль Героя України його імені.

Відзначається, що після розлучення Олександр жив з матір'ю в Ніжині на Чернігівщині, де перебували в момент повномасштабного вторгнення армії РФ.

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У той час як окупаційні війська підійшли до воріт Ніжина, Мацієвський як доброволець приєднався до Військ територіальної оборони. До цього він не мав військового досвіду.

"Я намагалася його відрадити, але він був рішуче налаштований", — згадує Демчук.

Підрозділ, до якого потрапив Мацієвський, було розгорнуто на одному з блокпостів області. На тлі зміни карти бойових дій зростала потреба в нових підрозділах для утримання оборони на сході України. У грудні Мацієвський повідомив, що відправляється на передову.

Останній бій Мацієвського під Бахмутом

На початку грудня Мацієвський вже був у Бахмуті, де брав участь у боях з російськими окупантами. Штаб-сержант Василь Замола, який сам був водієм до війни, згадує, як Мацієвський говорив, що ніколи не потрапить у полон.

Вранці 30 грудня Мацієвський і ще 15 осіб прямували до лісосмуги, як підкріплення для танкової бригади, що оборонялася на північ від Бахмута.

Солдати окопалися, і близько 15 хвилин лежали в укриттях, в той час коли російські сили почали атакувати. Росіяни наступали хвилями, йдучи по тілах своїх раніше полеглих товаришів, каже сержант Замола. Раптом він помітив російських військових зліва від себе - в стороні, де знаходилися Мацієвський і ще четверо українських захисників. Росіяни обійшли їх з флангу.

Українські бійці кілька разів намагалися дістатися до групи Мацієвського на тлі того, як бій йшов весь день, але вогонь був занадто інтенсивним.

На вулиці сутеніло, а обладнання нічного бачення не дозволяло продовжувати боротьбу в темряві. Тому було віддано наказ відступати на більш укріплені позиції. "Інакше ми б усі загинули", - зазначає сержант Замола.

Розстріл за "Слава Україні"

Зазначається, що залишається невідомою доля двох солдатів, зниклих безвісти разом з Мацієвським. Після боїв у Бахмуті по Ніжину почали поширюватися чутки, що 163-й батальйон зазнав великих втрат.

На початку лютого Демчук упізнала пронизане кулями тіло свого єдиного сина, отримане в результаті обміну з військами РФ. Частина його голови була відсутня, розповідає жінка - але не можна було помилитися з приводу порізу над бровою і родимої плями на нозі.

Все прояснилося, коли з'явився з відео, на якому було видно чоловіка, в якому Демчук миттєво впізнала свого сина. Він стояв по коліно в ямі з цигаркою в роті, після чого його беззбройного розстріляли росіяни за слова "Слава Україні".

Розстріл полоненого українського захисника

6 березня в мережі з'явилося страшне відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він нервує, курить цигарку і каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці. В українського захисника в руках зовсім не було зброї. Можна припустити, що "Слава Україні" він вигукнув в той момент, коли помітив, що його планують вбити. Все сталося дуже швидко.

На це відео відреагували в офісі президента. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що це військовий злочин, який російські пропагандисти намагатимуться "відбілити".

"Військові злочини культивуються в Росії. І вибілюються їх пропагандою і міфами про "нацистів". Вбивство людини, що потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності і слабкості. За кожен такий військовий злочин буде Розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав Андрій Єрмак.

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