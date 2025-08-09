Рус
Путін не зустрічатиметься із Зеленським: експерт назвав головну причину

Олексій Тесля
9 серпня 2025, 15:18
Володимир Путін певною мірою побоюється зустрічатися з Володимиром Зеленським, вважає Максим Розумний.
Путін не зустрічатиметься із Зеленським: експерт назвав головну причину
Володимир Зеленський може зустрітися з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Важливе із заяв Розумного:

  • Формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний
  • Путін певною мірою побоюється зустрічатися із Зеленським

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

"Той образ, який створено в російському інформаційному полі, робить будь-яку особисту зустріч із Зеленським принизливою для Путіна в очах росіян. Це пропагандистська, але водночас і дипломатична причина", - упевнений він.

Аналітик також упевнений у тому, що Путін певною мірою побоюється зустрічатися із Зеленським.

"Не тому, що Зеленський такий страшний, а через непередбачуваність його емоційних реакцій (наприклад, в Овальному кабінеті), до яких Путін може бути не готовим і почуватися невпевненим. Тобто Зеленський потенційно несе для нього репутаційні ризики і здатен створити ситуацію, де Путін почуватиметься некомфортно. Тому він буде цього уникати. Єдиний варіант, коли Путін може погодитися на зустріч із Зеленським, - це в потрійному форматі з Трампом, і то тільки на фінальному етапі, коли вже все погоджено і залишається формально підписати документ і вийти на камери із заявою, що справу завершено", - зазначив він.

За словами співрозмовника, Путін прагнутиме зустрічі віч-на-віч із Трампом, бо вона, навпаки, дає йому значні репутаційні бонуси.

"Тому тут Путін залежить від позиції партнера. Трамп може "обміняти" цей подарунок Путіну у вигляді особистої зустрічі тільки на щось справді важливе. Я думаю, що тепер він погодиться зустрічатися з Путіним лише у випадку, коли все вже домовлено, і питання полягає лише в тому, щоб, умовно кажучи, скріпити це підписом або рукостисканням. Трамп, на мою думку, надалі уникатиме безплідних зустрічей і розмов, після яких він опиняється без конкретного результату і не має, що показати світові чи власному американському виборцю", - резюмував Розумний.

Переговори з РФ: думка аналітика

Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук заявив про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін погодився на перемовини з Україною, щоб відтермінувати запровадження жорстких санкцій і загалом подальше погіршення стосунків зі США та Дональдом Трампом. За його словами, це останній маніпулятивний аргумент у цій темі.

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський Володимир Путін Максим Розумний
