Росія розпочала операцію 'Мир': у ЦПД попередили про 'таємні переговори'

Через роспропаганду, набирають популярності конспірологічні теорії, буцімто таємні переговори вже розпочались.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-rozpochala-operaciyu-mir-u-cpd-poperedili-pro-tayemni-peregovori-10578656.html Посилання скопійоване

Росія розпочала операцію "Мир" проти України / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот: відео

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російська пропаганда прагне розмити українську Формулу миру в інфопросторі Заходу, Глобального Півдня та України.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіяни вже вкинули в інформаційний простір "мирні плани" з різними пропозиціями. Також у ЗМІ, завдяки роботі роспропаганди, набирають популярності конспірологічні теорії, буцімто таємні переговори вже розпочались.

За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, відпрацьовують цю інформаційну повістку як роспропагандисти всередині РФ, так і на міжнародних інформаційних майданчиках.

відео дня

"Головна логіка дій росіян - створити білий шум, спрацювати на частину суспільства, яке готове на мир за будь-яку ціну. Насправді ж Росія не готова до справедливого миру та нарощує військові спроможності для продовження війни. Сіяння сподівань щодо готовності до миру має на меті створити ілюзію, що це Україна не хоче миритися. І це їхній головний наратив для різних аудиторій світу", - пояснив Коваленко.

Очільник ЦПД впевнений, що єдиний реальний доказ готовності РФ до справедливого миру - присутність на другому Саміті миру.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ми можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Він також висловив своє бачення, за яких умов допомога для України не буде зменшена - деталі в матеріалі.

В ООН наполягатимуть, щоб Росія вивела свої війська з України. З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія кричуще порушує міжнародні закони, тому в ООН наполягатимуть, щоб РФ забрала військо з України.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред