УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія розпочала операцію "Мир": у ЦПД попередили про "таємні переговори"

Юлія Закрепа
6 липня 2024, 00:05
101
Через роспропаганду, набирають популярності конспірологічні теорії, буцімто таємні переговори вже розпочались.
Росія розпочала операцію 'Мир': у ЦПД попередили про 'таємні переговори'
Росія розпочала операцію "Мир" проти України / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот: відео

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російська пропаганда прагне розмити українську Формулу миру в інфопросторі Заходу, Глобального Півдня та України.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіяни вже вкинули в інформаційний простір "мирні плани" з різними пропозиціями. Також у ЗМІ, завдяки роботі роспропаганди, набирають популярності конспірологічні теорії, буцімто таємні переговори вже розпочались.

За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, відпрацьовують цю інформаційну повістку як роспропагандисти всередині РФ, так і на міжнародних інформаційних майданчиках.

відео дня

"Головна логіка дій росіян - створити білий шум, спрацювати на частину суспільства, яке готове на мир за будь-яку ціну. Насправді ж Росія не готова до справедливого миру та нарощує військові спроможності для продовження війни. Сіяння сподівань щодо готовності до миру має на меті створити ілюзію, що це Україна не хоче миритися. І це їхній головний наратив для різних аудиторій світу", - пояснив Коваленко.

Очільник ЦПД впевнений, що єдиний реальний доказ готовності РФ до справедливого миру - присутність на другому Саміті миру.

Хто такий Андрій Коваленко

Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ми можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Він також висловив своє бачення, за яких умов допомога для України не буде зменшена - деталі в матеріалі.

В ООН наполягатимуть, щоб Росія вивела свої війська з України. З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія кричуще порушує міжнародні закони, тому в ООН наполягатимуть, щоб РФ забрала військо з України.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський інформаційна війна мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Україна і Британія підпишуть безпрецедентну 100-річну угоду - Зеленський

Україна і Британія підпишуть безпрецедентну 100-річну угоду - Зеленський

23:03 Політика
650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

22:51 Україна
Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

21:54 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Шторм сягнув максимально можливої позначки: в Україну увірвалася 9-бальна буря 33629

Шторм сягнув максимально можливої позначки: в Україну увірвалася 9-бальна буря

Що не можна підключати до генератора: важливі поради, які збережуть техніку 5758

Що не можна підключати до генератора: важливі поради, які збережуть техніку

Мирний план завершення війни вже став відомим? 4926

"Мирний план" завершення війни вже став відомим?

Будьте готові. Вся країна : названо найважчий період для України - прогноз 4057

"Будьте готові. Вся країна": названо найважчий період для України - прогноз

Останні новини

02:05

Дружина тяжкохворого Вілліса показала рідкісні фото їхніх доньок

01:34

Як перевірити спостережливість: потрібно знайти 6 відмінностей за 23 секунди

01:10

Вони забрали будинок: російські окупанти вкрали будинок Джамали в Криму

00:36

Не написав наступну книгу: на війні загинув український письменник

00:12

У міс Москва відібрали корону просто на сцені

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
00:05

Росія розпочала операцію "Мир": у ЦПД попередили про "таємні переговори"

05 липня, п'ятниця
23:37

Ірина Білик видала секрет свого молодшого сина і поділилася рідкісним фото

23:03

Без водяної бані: що буде, якщо не стерилізувати банки - відповідь неочевиднаВідео

23:03

Україна і Британія підпишуть безпрецедентну 100-річну угоду - Зеленський

Реклама
22:51

650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

22:38

Путіністка Лоліта Мілявська в страху замкнулася вдома - що сталося

22:08

"Побої та погрози": Анна Семенович забрала одруженого чоловіка із сім'ї

21:54

Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

21:43

Четверо загиблих і понад 20 поранених: росіяни безжально обстріляли Донецьку область

21:33

"Мій організм сказав стоп": Наталя Могилевська зробила термінову заяву

21:05

Томати приголомшать небувалим урожаєм: як врятувати помідори від фітофториВідео

20:51

Війна на виснаження: генерал зробив серйозну заяву про перемогу Росії у війні

20:42

Світла може стати більше: Зеленський повідомив про хід переговорів з ЄС

20:06

Patriot від Німеччини вже в Україні: Зеленський розкрив про нову поставку

19:59

РФ застосувала "Авдіївську тактику": відома причина просування РФ біля Торецька

Реклама
19:37

НАТО хоче закликати країни до стандартизації боєприпасів: яка загроза для України

19:31

Погода трохи змінюється: у яких областях будуть дощі

19:13

Копійчаний засіб врятує весь урожай: як назавжди позбутися бур'янівВідео

19:10

Росія хоче відкрити третій фронт в Україні і вибрала напрямокПогляд

18:43

Графіки вимкнення світла на 6 липня: у які години обмеження будуть більшими

18:41

Чим можна знищити берізку польову на городі: результат приголомшить всіхВідео

18:23

Арештують рахунки і майно: що чекає деяких оштрафованих ТЦК громадян - Мін'юст

18:19

Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

17:58

Путін поскаржився Орбану на Україну і висунув цинічні вимоги - що відомоВідео

17:22

Мешканцям села в Британії заборонено жити у своїх будинках - у чому причина

16:58

Кому потрібна заморозка війни в Україні?Відеоблоги

16:47

"Росіяни бояться": в ЗСУ пояснили несподівану зміну тактики РФ біля Торецьку

16:42

Ердоган заявив, що Путін миротворець, а західні лідери провокують війну - деталі

16:26

ОККО і "Повернись живим" передали ще 50 гранатометів підрозділам ТрО. Ініціативу ОКО за ОКО 2 завершено

16:22

Повне закриття неба над Україною: відомо, чи можливо досягти такого ефекту

16:07

Лідер легендарного західного рок-гурту на концерті яскраво підтримав Україну

16:04

Орбан поїхав у Москву на переговори з Путіним: в МЗС України жорстко відреагували

15:50

Можна займатися прибиранням чи ні: важливі прикмети 6 липня

15:40

За добу РФ запустила майже 300 розвідувальних дронів: у ЗСУ попередили про цілі

15:40

Орбан в Москві - що сказав Путін угорському прем'єру про Україну

Реклама
15:36

Чим можна замінити кондиціонер у спеку: поради, які допоможуть охолодити будинокВідео

15:34

"Будьте готові. Вся країна": названо найважчий період для України - прогноз

15:29

Спека в Україні посилиться: у яких областях температура зашкалюватиме

15:21

Яка витрата палива у генератора: електрика буде під час довгих відключеньВідео

15:13

"Це не остання": в ГУР розкрили нові деталі таємної операції "Рибалка"

15:09

Як ловити щуку влітку: полювання на справжній трофей

15:04

У росіян є успіхи: ворог розвиває наступ на Торецькому напрямку - DeepState

14:33

Ненудний салат з огірків за 5 хвилин: шикарний рецептВідео

14:28

Цілий день зі світлом: названі дати, коли в областях взагалі не буде обмежень

14:26

Чи можна запивати таблетки чимось крім води - відповідь спеціалістів

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти