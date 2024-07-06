Росія розпочала операцію 'Мир': у ЦПД попередили про 'таємні переговори'

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російська пропаганда прагне розмити українську Формулу миру в інфопросторі Заходу, Глобального Півдня та України.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіяни вже вкинули в інформаційний простір "мирні плани" з різними пропозиціями. Також у ЗМІ, завдяки роботі роспропаганди, набирають популярності конспірологічні теорії, буцімто таємні переговори вже розпочались.
За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, відпрацьовують цю інформаційну повістку як роспропагандисти всередині РФ, так і на міжнародних інформаційних майданчиках.
"Головна логіка дій росіян - створити білий шум, спрацювати на частину суспільства, яке готове на мир за будь-яку ціну. Насправді ж Росія не готова до справедливого миру та нарощує військові спроможності для продовження війни. Сіяння сподівань щодо готовності до миру має на меті створити ілюзію, що це Україна не хоче миритися. І це їхній головний наратив для різних аудиторій світу", - пояснив Коваленко.
Очільник ЦПД впевнений, що єдиний реальний доказ готовності РФ до справедливого миру - присутність на другому Саміті миру.
Хто такий Андрій Коваленко
Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ми можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Він також висловив своє бачення, за яких умов допомога для України не буде зменшена - деталі в матеріалі.
В ООН наполягатимуть, щоб Росія вивела свої війська з України. З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія кричуще порушує міжнародні закони, тому в ООН наполягатимуть, щоб РФ забрала військо з України.
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