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Перекидання військ країн НАТО в Україну: у Раді розкрили ймовірний сценарій

Олексій Тесля
7 травня 2024, 03:45
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Допуск зарубіжних військових в Україну відбувається відповідно до умов міжнародних договорів.
Війська НАТО
Війська країн НАТО / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Відповідно до законодавства, рішення про допуск зарубіжних збройних сил схвалює Верховна Рада України, заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Як нагадав він у коментарі Фокусу, допуск зарубіжних військових в Україну відбувається відповідно до умов міжнародних договорів. МЗС і Міноборони за погодженням у необхідних випадках з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади вносять РНБО пропозицію про допуск військових з інших країн.

Нардеп каже, що після цього РНБО передає пропозицію президенту України, але глава держави не може ухвалювати таке важливе рішення одноосібно, а далі питання невідкладно і позачергово виноситься на голосування Ради.

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Скільки іноземних військових можуть перекинути в Україну

Своєю чергою голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан, коментуючи ядерні погрози Кремля, зазначив, що кількість іноземного контингенту очікується максимум на рівні 2 тисяч осіб. Тому використовувати проти них ядерну зброю явно невигідно для військ Росії.

Російське військове командування підкріплює ядерні погрози Путіна конкретними діями, тому і взялося за проведення навчань. Розраховувати на ескалацію у великій війні не варто, оскільки Росія не готова всерйоз застосовувати стратегічну ядерну зброю в Україні, вважає аналітик.

Введення західних військ в Україну - головні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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Федір Веніславський війна Росії та України Сергій Кузан
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