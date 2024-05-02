Загроза прориву РФ: Макрон назвав умови відправлення французьких військ в Україну

Франція продовжить надавати допомогу Україні у відбитті агресії РФ, підкреслив Еммануель Макрон.

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Еммануель Макрон не виключає відправлення французьких військ в Україну / Колаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував імовірність відправки французьких військ в Україну.

"Як я вже сказав, я нічого не виключаю, тому що перед нами той, хто нічого не виключає", - заявив французький лідер виданню The Economist.

За його словами, існує дві умови для відправки французьких військових в Україну: прорив РФ на фронті і запит Києва.

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"Якби росіяни прорвалися через лінію фронту, якби надійшов запит від України (чого сьогодні немає), нам за законом довелося б поставити собі це запитання", - заявив президент Франції.

Він нагадав, що Париж уже відправляв військових в інші країни, зокрема нещодавно в Африку для боротьби з тероризмом.

За словами французького лідера, інші країни Заходу не повинні відкидати цей варіант "апріорі", оскільки влітку 2022 року вони унеможливили відправлення танків, далекобійних ракет та авіації, але наразі все це постачається Україні.

Також він зазначив, що Франція продовжить надавати допомогу Україні у відбитті агресії РФ.

Водночас він підкреслив, що авторитет країни залежить від того, що вона не дає повної ясності про свої плани. В іншому разі це може послабити Париж, заявив французький президент.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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