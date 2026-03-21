Головна умова завершення війни: Зеленський анонсував новий раунд переговорів

Олексій Тесля
21 березня 2026, 22:25
Через ситуацію в Ірані геополітичні проблеми лише посилилися, попередив президент.
У мирних переговорах є промінь надії
Володимир Зеленський висловився щодо переговорів про мир / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

Головне із заяв Зеленського:

  • Українська делегація продовжить зустріч із представниками США
  • Через ситуацію в Ірані геополітичні проблеми лише посилилися

Українська делегація в США у неділю продовжить зустріч з американськими представниками Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Команди продовжать спілкуватися і завтра. Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни і наскільки вони готові робити це чесно і гідно. Тим більше зараз, коли через ситуацію в Ірані геополітичні проблеми лише посилилися", – сказав він у відеозверненні.

Президент також додав, що буде ще детальний звіт української команди на цю тему.

Головна умова завершення війни: Зеленський анонсував новий раунд переговорів
Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Володимир Зеленський війна Росії та України Переговори про припинення вогню
