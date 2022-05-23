Партизани змусили рашистів панікувати: у Мелітополі підірвали рейки

У Мелітополі партизани підірвали рейки, окупанти в паніці / bk55.ru, Reuters

У Мелітополі українські партизани продовжують свою підпільну діяльність. Вони знову підірвали залізничні колії, якими відбувається постачання рашистів. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Українські диверсанти підірвали колії за 2-3 км від м'ясокомбінату. Окупанти відправили на місце події бронепоїзд і групу автоматників, які проводили зачистку території.

Місцеві жителі стверджують, що рашисти ніяк не можуть заспокоїтися і продовжують пошуки наших невловимих партизанів. Вони знову майстерно зникли з місця події і залишилися непоміченими. Але тепер по місту ганяє техніка розлючених окупантів з автоматниками і багато машин з мигалками.

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Нещодавно стало відомо про те, що в Мелітополі Запорізької області українці підірвали рейки перед поїздом, в якому були окупанти. Рейки були заміновані недалеко від залізничного вокзалу.

Нагадаємо, в Енергодарі партизани "передали привіт" зраднику і колишньому депутату від ОПЗЖ Андрію Шевчику, який оголосив себе "народним мером". Вони підірвали під'їзд відразу після того, як той зайшов в будинок. Повідомлялося, що Шевчук отримав множинні осколкові поранення.

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