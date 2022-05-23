УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Партизани змусили рашистів панікувати: у Мелітополі підірвали рейки

23 травня 2022, 15:30

Роздратовані окупанти намагаються знайти українських диверсантів, ганяють по місту з мигалками.

рейки, окупанти
У Мелітополі партизани підірвали рейки, окупанти в паніці / bk55.ru, Reuters

У Мелітополі українські партизани продовжують свою підпільну діяльність. Вони знову підірвали залізничні колії, якими відбувається постачання рашистів. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Українські диверсанти підірвали колії за 2-3 км від м'ясокомбінату. Окупанти відправили на місце події бронепоїзд і групу автоматників, які проводили зачистку території.

Місцеві жителі стверджують, що рашисти ніяк не можуть заспокоїтися і продовжують пошуки наших невловимих партизанів. Вони знову майстерно зникли з місця події і залишилися непоміченими. Але тепер по місту ганяє техніка розлючених окупантів з автоматниками і багато машин з мигалками.

читайте такожПартизани підключилися до ЗСУ на Запоріжжі: знищили артилерію і "глушилку" зв'язку

Нещодавно стало відомо про те, що в Мелітополі Запорізької області українці підірвали рейки перед поїздом, в якому були окупанти. Рейки були заміновані недалеко від залізничного вокзалу.

Нагадаємо, в Енергодарі партизани "передали привіт" зраднику і колишньому депутату від ОПЗЖ Андрію Шевчику, який оголосив себе "народним мером". Вони підірвали під'їзд відразу після того, як той зайшов в будинок. Повідомлялося, що Шевчук отримав множинні осколкові поранення.

Інші новини:

війна в Україні новини Запоріжжя
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:52

Вони зрадники України: стало відомо, хто з офіцерів воює на боці РФ

16:26

У Путіна відреагували на суд в Україні над російським військовим ШишимарінимВідео

16:17

Анна Неплях у нижній білизні показала розповнілу фігуру

16:13

Експерт пояснив, чому війна вже перекинулася на територію РФВідео

15:59

Навіть якщо війна з РФ завершиться у 2022 році, Путін може напасти на Україну за 10 років – МВСВідео

Реклама
15:51

Розповніла Тодоренко без макіяжу показала, де може народити

15:47

Як Медведчук живцем ховає кар'єру ПорошенкаПогляд

15:47

Потужний наступ і обстріли: астролог склала гороскоп для України і назвала небезпечні дати в травніВідео

15:30

Партизани змусили рашистів панікувати: у Мелітополі підірвали рейки

15:21

"Ненависть і деградація": топдипломат РФ звинуватив Путіна в злочині і "припечатав" ЛавроваВідео

15:21

Ціни на бензин і дизель в Україні б'ють рекорди після скасування обмеженьВідео

15:05

Ведучий телемарафону Євген Плінський почав отримувати погрози телефоном

15:03

Вагітна Еліна Світоліна несподівано з'явилася в компанії знаменитого українського футболістаВідео

15:01

Дочка Сєдокової похвалилася випускним в США

14:54

Укравтодор розпочав ремонт Харківської кільцевої дороги

14:43

Ексчоловік Ані Лорак "вигуляв" нову пасію з екстремально глибоким декольте

14:34

Замах на Путіна: у ГУР розкрили інсайд щодо замовників і термінівВідео

14:30

Жодних термінів в 15-20 років: Україна рішуче вимагає статусу кандидата в ЄС вже в червніВідео

14:28

Прикмети на 24 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:14

В РФ похвалилися потужним "ударом" по ЗСУ: замість українських танків – спалена російська технікаВідео

Реклама
14:05

Найсмачніші і легкі чебуреки з ідеальною начинкою: дивовижний рецептВідео

13:59

Знищити ЧФ і знести Кримський міст: експерт розкрив сценарій ЗСУ з американськими MLRS

13:40

Чоловік тяжкохворої Заворотнюк знову потрапив на камери: поруч та ж змучена хворобою актриси

13:37

Ракетний удар РФ по Десні: в результаті загинули 87 людей - ЗеленськийВідео

13:29

Спроба злити Україну Путіну провалилася: чому біситься ФранціяПогляд

13:26

Москва і будь-який агресор повинні знати про удар: Зеленський розніс слабкі санкції проти РФВідео

13:25

В Україні суд виніс перший вирок російському окупанту: 21-річний Шишимарін отримав довічне

13:18

"Хай виступає від РФ": в мережі скандал через виступ режисера Лозниці в Каннах за російську культуру

13:09

"Живучий виявився": актори 95-го кварталу висміяли телефонні розмови росіян з їх дружинамиВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 24 травня 2022: Близнюкам - нова робота, Водоліям - важливі звістки

12:57

Справа Медведчука: у РФ оцінили можливість обміну на захисників МаріуполяВідео

12:34

Україна веде перемовини щодо обміну Медведчука на захисників Маріуполя - МВСВідео

12:33

Під Ізюмом провалилася ворожа розвідка боєм: окупанти відступили з втратамиВідео

12:23

Дефіцит бензину в Україні: 6 простих порад, які допоможуть заощадити паливо

11:59

Стало гірше після операції: у РФ розкрили деталі стану здоров'я ПутінаВідео

11:45

Гороскоп Таро на червень 2022: Терезам - достаток, Скорпіонам - тріумф, Стрільцям - глобальні зміниВідео

11:38

Купівля вугілля в ОРДЛО й оборудки з нафтопроводом: у Порошенка прокоментували свідчення МедведчукаВідео

11:36

Розгром Росії в Україні близький: як Путін намагається безпечно вийти з глухого кутаПогляд

11:34

"Зґвалтували 8-річну дівчинку": рашисти хваляться дикими "подвигами" в УкраїніВідео

11:26

"Приєднати" до Криму чи Росії: Колихаєв розкрив сценарії окупантів щодо Херсонської областіВідео

Реклама
11:23

"Єдині. Головне": в телемарафоні обʼєднаних телеканалів зʼявилися підсумкові новини

11:16

Санкції проти РФ повинні зберегтися, навіть якщо вона "розкається" – Байден

10:59

"Вибух на виході з атаки": ЗСУ знищили генерала авіації РФ, який бомбив українські містаВідео

10:41

Медведчук дав свідчення проти Порошенка: всі подробиціФотоВідео

10:36

Українські воїни знищили підрозділ псковських десантників армії РФ разом з технікоюФотоВідео

10:36

Коригували ворожий вогонь: опубліковано імена та фото зрадників від ОПЗЖ у МаріуполіВідео

10:34

Якщо Китай нападе на Тайвань, США будуть готові застосувати військову силу - Байден

10:31

Конфіскація активів за підтримку агресії РФ: Зеленський підписав законВідео

10:12

У ЗСУ показали застосування славнозвісних "Бандеромобілів" з гранатометами Mark 19 – фоторепортажФотоВідео

09:59

За життя боролися два тижні: померла 11-річна дівчинка, яка потрапила під обстріл рашистівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти