"Здохне в муках": в Енергодарі партизани влаштували потужний вибух у під'їзді "народного мера"

В Енергодарі партизани підірвали під'їзд "народного мера" Шевчика / Колаж

В Енергодарі Запорізької області українські партизани хоробро виступають проти окупаційної влади і захоплення міста ворогом. Вони майстерно підірвали під'їзд, в якому живе зрадник і колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик, який незаконно оголосив себе "народним мером" міста. Про це розповіли місцеві жителі, повідомляє справжній мер Енергодара Дмитро Орлов.

Як виявилося, вибух стався на вул. Курчатова, 38. Там партизани підірвали двері відразу після того, як в під'їзд зайшов Шевчик.

Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху ще довго було чутно автоматні черги.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що в під'їзді стався вибух газу. Зрадник Шевчик отримав множинні осколкові поранення.

"Сподіваємося, що здохне в муках", - написав Геращенко.

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Нагадаємо, на Запоріжжі партизани допомогли ЗСУ знищити кілька артилерійських систем і радіолокаційні станції окупантів. Військові РФ використовували такі станції для глушіння зв'язку та проведення розвідки.

Нещодавно стало відомо про те, що в Мелітополі Запорізької області українці підірвали рейки перед поїздом, в якому були окупанти. Рейки були заміновані недалеко від залізничного вокзалу.

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