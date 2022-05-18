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Бронепоїзд у вогні: ЗМІ розповіли, як у захопленому Мелітополі партизани підірвали залізничний склад ворога

18 травня 2022, 14:58

За даними джерел місцевих журналістів, вибухівка, яка була встановлена на рейках, вчасно здетонувала під вагоном з особовим складом.

Бронепоїзд
У захопленому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд ворога / колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

В тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Про це повідомляє портал "РИА Мелітополь" з посиланням на власні джерела.

За даними видання, вибухівка, встановлена на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. В результаті вибуху пошкодилося залізничне полотно і техніка. Кількість поранених і загиблих окупантів в даний час уточнюється.

Як пишуть журналісти, хронологія подій виглядає так - спершу в Мелітополі прогримів вибух. А потім в районі перетину вулиць Шмідта та Івана Алексєєва були чутні автоматні черги.

Далі, точно відомо, що навколо своєї комендатури окупанти за годину до вибуху виставили оточення. Нібито чекали візиту якогось російського генерал-майора, який повинен був проїздом виїхати в Бердянськ з інспекцією.

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Нагадаємо, раніше в захопленому російськими військовими Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

Окупанти загибель своїх командирів не афішують, проте посилили перевірки в місті, намагаючись виявити українських захисників, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але сьогодні в місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, в пошуках партизанів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Єгор Бунін
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