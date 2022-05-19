Рашисти в паніці: партизани влаштували вибухи в Мелітополі, Арестович розповів подробиці

Партизани продовжують діяти на окупованому півдні України.
Стали відомі подробиці потужних вибухів, які прогриміли в окупованому РФ Мелітополі Запорізької області.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Каналу 24 прокоментував інформацію про те, що в результаті вибухів нібито був підірваний бронепоїзд окупантів.
"Змушений вас трохи розчарувати. Рейки таки підірвали, але перед поїздом. Ніякий окупант за моєю інформацією не загинув і поїзд не постраждав. Але це не перший випадок, коли наші партизани діють на окупованому півдні. І ведуть свою діяльність дуже вдало. Не про всі їхні успіхи можна зараз розповідати", - розповів він.
Арестович додав, що рейки були заміновані недалеко від залізничного вокзалу і підрив пошкодив шлях, а не сам поїзд.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів.
За даними видання, вибухівка, встановлена на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. В результаті вибуху пошкодилося залізничне полотно і техніка.
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