Рашисти в паніці: партизани влаштували вибухи в Мелітополі, Арестович розповів подробиці

Стали відомі подробиці вибуху в Мелітополі / CC0 Public Domain

Стали відомі подробиці потужних вибухів, які прогриміли в окупованому РФ Мелітополі Запорізької області.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Каналу 24 прокоментував інформацію про те, що в результаті вибухів нібито був підірваний бронепоїзд окупантів.

"Змушений вас трохи розчарувати. Рейки таки підірвали, але перед поїздом. Ніякий окупант за моєю інформацією не загинув і поїзд не постраждав. Але це не перший випадок, коли наші партизани діють на окупованому півдні. І ведуть свою діяльність дуже вдало. Не про всі їхні успіхи можна зараз розповідати", - розповів він.

Арестович додав, що рейки були заміновані недалеко від залізничного вокзалу і підрив пошкодив шлях, а не сам поїзд.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів.

За даними видання, вибухівка, встановлена на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. В результаті вибуху пошкодилося залізничне полотно і техніка.

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