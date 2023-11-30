"Потужна ліквідація ворога": у Токмаку знищено штаб військ РФ, подробиці

У захопленому Токмаку стався вибух під час наради штабу окупантів Росії, ворог зазнав втрат, сказав міський голова міста Мелітополь Іван Федоров.

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В результаті ударів по Токмаку загинули російські офіцери - Федоров / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Сили оборони України завдали удару по позиціях військ агресора Росії в захопленому Токмаку Запорізької області. Знищено ворожий штаб, який був розміщений у дитячому садку. Ліквідували 14 російських окупантів, серед яких багато офіцерів. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що удар було завдано під час наради окупантів.

"Два дні поспіль у Токмаку відбувається дуже потужна ліквідація ворога. Вже відомо, що сталося 28 листопада. У ворога був знищений цілий штаб. А точніше під час наради, що проводилася в штабі, там стався вибух і щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів", - зазначив Федоров. відео дня

Також він додав, що російські окупанти знову прикривалися цивільними і розмістили свій військовий штаб на території дитсадка.

"Також вибухи тривали і вчора на території тимчасово окупованого Токмака. І також по околицях - саме там, де розміщується ворог і саме там, де він концентрує військову техніку і живу силу. Тому на запорізькому напрямку ліквідація ворога триває", - підкреслив Іван Федоров.

Вибухи у Токмаку 28 листопада

В окупованому Токмаку у вівторок, 28 листопада, прогриміли вибухи. Зафіксований шість прильотів у центрі міста. Повідомлялося, що був приліт по будівлі, де знаходилися російські війська.

"За попередньою інформацією розвідників, ранкові прильоти були по будівлі військового госпіталю. Кількість трьохсотих і двохсотих уточнюється", - повідомляли місцеві ЗМІ.

Уточнювалося, що було 6 потужних вибухів. Після прильотів росіяни почали метушитися і евакуювати поранених.

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