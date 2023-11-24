Росіян розбили на трьох напрямках: генерал ЗСУ про наступ на Мелітополь

Українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, розповів Олександр Тарнавський.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: Facebook / 80brigade

Сили оборони України на Бахмутському напрямку знищили 48 одиниць ворожої техніки, а також відбили 11 російських атак біля Кліщіївки та Андріївки, повідомив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, протягом доби окупанти завдали 4 авіаудари і застосували 21 дрон на цьому напрямку. Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

Водночас Фітьо зазначив, що спостерігається тенденція до збільшення використання противником дронів-камікадзе, але російські війська керуються принципом "не якістю, а кількістю".

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"Ворогом було нанесено 353 обстріли, але з усім тим знищено 203 окупанти на Бахмутському напрямку лише за минулу добу та 48 одиниць ворожої техніки, серед яких 4 танки, 3 БМП та 1 бойова машина", - додав він.

Водночас, сказав Фітьо, на Куп'янському напрямку сили оборони відбили 5 російських атак. Ворог завдав 16 авіаударів, здійснив 467 обстрілів та застосував 9 БПЛА.

"165 російських солдатів були ліквідовані і знищені 57 зразків військової техніки: 6 танків, 2 БТР, 5 БМП, 2 МТЛБ, 4 гармати. Вчора серйозних втрат зазнав ворог саме в техніці", - акцентував він.

Спікер повідомив, що стратегічних успіхів ні на Бахмутському, ні на Лимансько-Куп'янському напрямках російські загарбники не домоглися.

"Українські захисники мужньо тримають оборону і завдають російським окупантам великих втрат", - підсумував він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, розповів командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Знищено ЗРК Бук-М1. Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія другу добу поспіль близько 700 осіб. На Таврійському напрямку окупанти завдали 16 авіаударів, провели 43 бойових зіткнення та здійснили 762 артобстріли. Наші захисники і захисники", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога склали 675 осіб. Також українські воїни знищили 22 одиниці військової техніки РФ, зокрема:

2 танки;

8 ББМ;

3 артсистеми;

1 засіб ППО;

1 БпЛА;

7 автомобілів;

37 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, додав Тарнавський.

/ Скріншот

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ йдуть вперед і захоплюють нові рубежі. Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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