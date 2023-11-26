ЗСУ підбираються до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем - екскомандир 'Айдару'

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що українська армія на лівому березі Дніпра у Херсонській області підбирається до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем.
"Під серйозною загрозою головна їхня (російських збройних сил) логістична артерія це траса, яка з'єднує Крим з Мелітополем. От на неї ще не вийшли, але до неї вже підбираються наші хлопці і дівчата. І, власне, саме це викликає наразі у росіян таку, ну поки що ще тиху, але вже доволі очевидну паніку", - розповів Дикий в ефірі Radio NV.
Просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини
Нагадаємо, що ЗСУ збільшили плацдарм на лівому березі Херсонщини. Російські війська заявили, що продовжили штурм лівобережної Херсонської області, але в ISW не підтверджують цього.
ЗСУ на лівому березі Херсонщини яскраво підірвали пункт управління окупантів. Сили оборони України продовжують наступальні дії на лівобережжі Херсонщини і щодня ліквідовують ворога.
Світан розкрив, яка ситуація на лівому березі Херсонщини. Полковник запасу вважає, що резервів у росіян вже немає. На лівому березі Херсонщини вони розташували близько 60-70 тисяч окупантів.
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