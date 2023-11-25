Активність авіації зменшилась: генерал розкрив деталі наступу на Мелітополь

Як зазначив Олександр Тарнавський, Сили оборони України продовжують операцію із оборони міста Авдіївка, що на Донеччині.

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Генерал розкрив деталі наступу на Мелітополь / Колаж Главред, фото: прес-центр штабу АТО, Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку ворог скоротив кількість авіаударів, проте активність піхоти залишається на високому рівні. Окупанти продовжують здаватися в полон, при цьому тільки за останню добу три російських солдата вирішили "обрати життя". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти здаються в полон — вчора 3 особи вибрали життя. Противник зменшив кількість авіаударів, але активність його піхоти все ще висока. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", — зазначив генерал.

За його словами, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на противник здійснив 4 авіаудари, протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Олександр тарнавський додав, що протягом останньої доби росіяни здійснили 912 артобстрілів по позиціях Сил оборони.

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"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога на таврійському напрямку склали 502 особи. Знищено 24 одиниці військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 4 артсистеми, 12 БпЛА та 3 автомобілі. Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено", - резюмував генерал Олександр Тарнавський.

Війна Росії проти України - останні новини

Російські окупанти розпочали новий етап наступу на Авдіївку. Як повідомили в Інституті вивчення війни, ворог зазнав значних втрат, і йому не вдасться швидко продвинутися вперед.

Як зазначив командир роти ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, російські війська спробували здійснити атаку на Бахмутському напрямку, використовуючи броньовану техніку та піхоту.

У партизанському русі "АТЕШ" повідомили, що вночі 24 листопада в тимчасово окупованому Криму відбулися вибухи, спричинені атакою безпілотників-камікадзе по Джанкою. Ця операція призвела до знищення частини озброєння та особового складу російських військових на території військової частини.

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