Партизани проникли на новий завод у Москві, де збирають ракети та безпілотники

Військовий український партизанський рух "Атеш" розвідав новий ракетний завод у московському спальному районі Некрасівка. Завод розташований на території індустріального парку "Руднево".
У Telegram-каналі "Атеш", партизани з’ясували, що на території нового ракетного заводу у Москві росіяни планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО. Територія заводу сягає майже 100 тис. кв. м.
"Росіяни навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків", - звернули увагу в "Атеш".
Як заявляли самі росіяни, вони планують запустити виробництво ракет на цьому заводі лише у жовтні 2024 року. Однак за даними партизан, на заводі вже виготовляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.
Нагадаємо, що партизани повідомили, що РФ активно перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок. Підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.
Дрон вгатив по нафтопереробному заводу в РФ. Внаслідок атаки безпілотника на нафтопереробний завод у Краснодарському краї в країні-агресорці Росії об’єкт зазнав пошкоджень.
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