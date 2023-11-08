Партизани проникли на новий завод у Москві, де збирають ракети та безпілотники

Партизани пояснили, що у Москві росіяни планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО.

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Партизани викрили завод у Москві, де виготовляють ракети / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/atesh_ua

Військовий український партизанський рух "Атеш" розвідав новий ракетний завод у московському спальному районі Некрасівка. Завод розташований на території індустріального парку "Руднево".

У Telegram-каналі "Атеш", партизани з’ясували, що на території нового ракетного заводу у Москві росіяни планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО. Територія заводу сягає майже 100 тис. кв. м.

Партизани "Атеш" показали ракетний завод у Москві / скріншот: t.me/atesh_ua

"Росіяни навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків", - звернули увагу в "Атеш".

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Як заявляли самі росіяни, вони планують запустити виробництво ракет на цьому заводі лише у жовтні 2024 року. Однак за даними партизан, на заводі вже виготовляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.

Нагадаємо, що партизани повідомили, що РФ активно перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок. Підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.

Дрон вгатив по нафтопереробному заводу в РФ. Внаслідок атаки безпілотника на нафтопереробний завод у Краснодарському краї в країні-агресорці Росії об’єкт зазнав пошкоджень.

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