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У ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя

Олексій Тесля
14 жовтня 2023, 18:13 оновлено 14 жовтня, 18:19
Крім корабля "Павел Державин"отримав пошкодження також військовий буксир РФ "Николай Муру".
Буян-М
У Чорному морі завдали удару по кораблях РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук уточнив інформацію з приводу удару по кораблях РФ у Чорному морі.

В ефірі інформаційного телемарафону він підкреслив, що інформація про пошкодження ракетного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації "Буян-М", що з'явилася напередодні, не відповідає дійсності.

"Що стосується "Буяна", то ми цю інформацію не підтверджуємо. Вона не відповідає дійсності", - зазначив він.

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Представник ВМС уточнив, що також не було пошкоджено і російський підводний човен "Алроса". "Я знаю, що в цьому кейсі також згадували підводний човен "Алроса", але ця інформація також не відповідає дійсності", – сказав він.

Разом з тим речник Військово-морських сил каже, що корабель ЧФ "Павел Державин" отримав два пошкодження.

"І тільки з другої спроби вони зрозуміли, що, мабуть, їм треба ретируватися. Зараз вони направляються в Новоросійськ на відновлення, тому що, незалежно від обставин, при яких він отримав ці пошкодження, вони є", – додав Плетенчук.

Він також зробив висновок, що крім корабля "Павел Державин" отримав пошкодження також військовий буксир РФ "Николай Муру".

Атаки на кораблі РФ у Чорному морі

Раніше з'явилися нові деталі удару по кораблю РФ біля Севастополя. Супутник зафіксував підводний вибух під час атаки на кораблі РФ у Чорному морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Севастополя підбито ще одне судно РФ. Крім патрульного корабля ЧФ "Павел Державин" підбито ще одне судно окупантів.

Як відомо раніше Росія перекинула 14 кораблів до Новоросійська, розповіли в Американському інституті вивчення війни. На думку аналітиків, такі дії окупантів пов'язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.

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Севастополь Чорне море Чорноморський флот
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