У ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук уточнив інформацію з приводу удару по кораблях РФ у Чорному морі.
В ефірі інформаційного телемарафону він підкреслив, що інформація про пошкодження ракетного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації "Буян-М", що з'явилася напередодні, не відповідає дійсності.
"Що стосується "Буяна", то ми цю інформацію не підтверджуємо. Вона не відповідає дійсності", - зазначив він.
Представник ВМС уточнив, що також не було пошкоджено і російський підводний човен "Алроса". "Я знаю, що в цьому кейсі також згадували підводний човен "Алроса", але ця інформація також не відповідає дійсності", – сказав він.
Разом з тим речник Військово-морських сил каже, що корабель ЧФ "Павел Державин" отримав два пошкодження.
"І тільки з другої спроби вони зрозуміли, що, мабуть, їм треба ретируватися. Зараз вони направляються в Новоросійськ на відновлення, тому що, незалежно від обставин, при яких він отримав ці пошкодження, вони є", – додав Плетенчук.
Він також зробив висновок, що крім корабля "Павел Державин" отримав пошкодження також військовий буксир РФ "Николай Муру".
Атаки на кораблі РФ у Чорному морі
Раніше з'явилися нові деталі удару по кораблю РФ біля Севастополя. Супутник зафіксував підводний вибух під час атаки на кораблі РФ у Чорному морі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Севастополя підбито ще одне судно РФ. Крім патрульного корабля ЧФ "Павел Державин" підбито ще одне судно окупантів.
Як відомо раніше Росія перекинула 14 кораблів до Новоросійська, розповіли в Американському інституті вивчення війни. На думку аналітиків, такі дії окупантів пов'язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.
Більше новин:
- "Масовані обстріли і загрози Україні": експерт розкрив хитрі задуми росіян
- "Армія України повинна воювати асиметрично": експерт розповів, які можливості є у росіян
- "Без наступу": експерт розкрив, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя та Криму