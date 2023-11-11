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У Криму знищено десантні катери РФ: в розвідці розкрили подробиці

Олексій Тесля
11 листопада 2023, 16:50
Замінити знищені кораблі окупанти не можуть, підкреслив Андрій Юсов.
Серна
У Чорному морі знищили МДК окупантів / Колаж: Главред, Фото: скріншот , mil.ru

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли деталі знищення двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ в Криму.

Вони були важливі для окупантів, оскільки виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів, підкреслив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це надзвичайно вдала операція. Мова йде не тільки про два вже можна стверджувати знищені десантні катери, досить сучасні як для російського флоту. Крім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які повинні були прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ", - сказав представник ГУР.

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За його словами, замінити знищені кораблі окупанти не можуть. При цьому після ударів в Чорному морі Чорноморський флот поступово перебазується в Новоросійськ та інші порти. Йдеться не лише про кораблі, а й про допоміжну інфраструктуру.

"Цей процес триває. Повністю з Криму вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові щілини і придумувати інструменти захисту", - додав Юсов.

Удари по окупантах у Криму

Раніше повідомлялося, що в Криму знищили два десантні катери РФ у Криму разом з екіпажем. У тимчасово окупованому Криму були уражені два російських десантних швидкісних катери проекту 11770. На суднах знаходився екіпаж і броньована техніка, зокрема БТР-82.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони натякнули на карму для окупантів у Криму. Окупанти раніше облаштовували мінно-вибухові загородження, нагадала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше у ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя. Крім корабля отримав пошкодження також військовий буксир РФ.

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Чорне море Чорноморський флот ГУР новини Криму Андрій Юсов
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