Літаків стало більше: РФ може атакувати зерновий коридор в Чорному морі

Російські окупанти можуть атакувати "зерновий коридор" у Чорному морі, через який проходять кораблі з різних країн світу. Над акваторією моря вже активізувалась ворожа авіація. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Об'єднаного координаційного центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
Окупанти за кілька днів значно збільшили кількість літаків у районі морських транспортних шляхів.
"Однак сьогодні вони активізувалися і скинули чотири вибухові пристрої", - сказала Гуменюк.відео дня
Вона переконана, що окупанти намагаються заблокувати рух суден та спробувати звинуватити у всьому Сили оборони України.
Ситуація в Чорному морі
Нещодавно стало відомо про те, що російський диктатор Володимир Путін "зібрався патрулювати" Чорне море. Військові літаки країни-окупанта Росії постійно знаходяться над акваторією Чорного моря. РФ погрожувала літаками МіГ-31К, які можуть атакувати цілі "Кинджалами".
Згодом експерт Костянтин Криволап розкрив весь блеф Путіна і розповів, що Кинджали не зможуть атакувати цілі в Чорному морі. Все через те, що літак може здійснити пуск "Кинджалів" на траєкторію лише у тому випадку, якщо добре розженеться. Ця ракета залітає в стратосферу і після цього атакує ціль.
25 жовтня стало відомо про те, що війська РФ скинули у Чорне море невідому вибухівку. Ворожі сили скинули в море чотири невідомих вибухових пристрої, щоб завдати шкоди цивільному судноплавству і дискредитувати Україну.
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