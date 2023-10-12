Росія готується атакувати цивільні судна у Чорному морі - розвідка Британії

Розвідка Британії повідомила, що Росія планує знову атакувати цивільні судна у Чорному морі. Вона може закладати вибухові пристрої на підходах до українських портів.
"Росія продовжує витрачати величезні ресурси на свою саморуйнівну війну. Чим довше Росія воює, тим більше вона втрачає і тим слабшає. Росія зазнала майже 200 тисяч втрат і 50 тисяч її солдатів було вбито", - заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, передає пресслужба британської розвідки.
За його словами, незважаючи на це, Росія продовжує "цю огидну з моральної точки зору кампанію".
Дипломат нагадав, що минулого місяця британська розвідка розсекретила дані, згідно з якими солдати РФ хотіли вдарити ракетами по вантажному судну в українському порту.
"Минулого тижня Велика Британія розсекретила нові розвіддані, які свідчать про те, що Росія може продовжувати атаки на цивільне судноплавство, зокрема, закладаючи вибухові пристрої на підходах до українських портів", - додав Окотт.
Нагадаємо, що у ЗСУ попереджають про зміну тактики Чорноморського флоту РФ. Плетенчук повідомив, що російське корабельне угруповання у тимчасово окупованому Криму залишається "досить великим".
ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павел Державин", який належить флоту Росії. ЗСУ прокоментували підрив великого сторожового корабеля Чорноморського флоту Росії під час рейду у Севастополі. Сили оборони уточнюють деталі інциденту.
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