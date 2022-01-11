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Парламентський телеканал Рада осоромився в прямому ефірі і "поховав" Стефанчука

11 січня 2022, 18:59

В ефірі повідомляли про смерть глави Європарламенту Давида Сассолі, а на фото був Стефанчук.

Стефанчук
Стефанчук / УНІАН

Парламентський телеканал Рада під час ефіру випадково "поховав" спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Неприємний інцидент стався 11 січня.

В ефірі повідомляли про смерть глави Європарламенту Давида Сассолі. Цю сумну звістку коментував спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Водночас замість фото глави Європарламенту показали фото голови ВР.

Більше того, ілюстратори телеканалу розмістили фото Стефанчука так, що знизу під його фотографією був напис "раптово помер".

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"Пішов з життя справжній друг України, президент Європарламенту, Давид-Марія Сассолі. Під час російської ескалації на кордонах України навесні 2021 року він закликав Російську Федерацію зробити крок назад. А також неодноразово наполягав на санкціях проти Росії та Білорусі. Висловлюю щире співчуття близьким і всім друзям. Вічна пам'ять", - йшлося в повідомленні про смерть керівника Європарламенту.

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Помер президент Європейського парламенту

Нагадаємо, в Італії в ніч на вівторок, 11 січня, на 66 році життя помер глава Європейського парламенту Давид Сассолі.

Напередодні стало відомо, що Сассолі був госпіталізований через "важкі ускладнення, пов'язані з порушеннями роботи імунної системи".

Це стало другою госпіталізацією спікера за останній час.

У вересні 2021 року Сассолі потрапив до лікарні з пневмонією. Цього разу його врятувати не вдалося.

Сассолі обіймав посаду президента Європейського парламенту з липня 2019 року.

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Верховна Рада Руслан Стефанчук
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