УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Потрібно трохи пригальмувати": депутат Ірина Геращенко опинилася на милицях

4 січня 2022, 17:03

Майбутні вісім тижнів Геращенко проведе на милицях.

Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / УНІАН

Народний депутат України від фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко зламала ногу.

Як розповіла нардеп на своїй сторінці в Facebook, наступні вісім тижнів їй потрібно пересуватися за допомогою милиць.

Вона додала, що вже ламала ногу одинадцять років тому, коли каталася на лижах.

Цього разу причиною перелому стала ожеледиця. Майбутні вісім тижнів Геращенко проведе на милицях.

"Всесвіт вирішила, що мені потрібно трохи пригальмувати", - написала Ірина Геращенко.

Реклама

У відповідь на коментарі до посту вона вказала, що постраждала права нога.

false

У 2011 році Ірина Геращенко прийшла в Раду на милицях.

Як з'ясувалося, травму ноги Ірина отримала в результаті не надто вдалого заняття спортом.

"На лижах трапився, на жаль, такий інцидент. Два роки не каталася, напевно, невдало стала", - обмовилася Геращенко.

false

Нагадаємо, 31 грудня, напередодні Нового року, під Києвом сталася масова ДТП через ожеледицю.

На Бориспільській трасі через слизьку дорогу зіткнулися близько 20 автомобілів, кілька аварій сталися одна за одною.

Читайте також:

viber
Ірина Геращенко
Зараз ви переглядаєте новину «"Потрібно трохи пригальмувати": депутат Ірина Геращенко опинилася на милицях». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяГороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастя Гороскоп Таро на тиждень 3-9 січня: Близнюкам – подарунки, Терезам - втрати, Козерогам - серйозна розмоваГороскоп Таро на тиждень 3-9 січня: Близнюкам – подарунки, Терезам - втрати, Козерогам - серйозна розмова В Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напоїВ Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напої Спокуси, вигідний контракт і великий прибуток: гороскоп Таро для Стрільців на 2022 рікСпокуси, вигідний контракт і великий прибуток: гороскоп Таро для Стрільців на 2022 рік "Зжер Росію, тепер здуває": Путіна під час новорічного звернення підняли на сміх"Зжер Росію, тепер здуває": Путіна під час новорічного звернення підняли на сміх
17:48

Заманив в авто і вивіз за село: під Черкасами чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку

17:26

Олег Винник зворушливо привітав свою "таємну дружину" і бек-вокалістку Таюне з Днем народження

17:22

"Будемо діяти рішуче": в ЄС розкритикували Росію за агресію проти УкраїниВідео

17:12

Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиВідео

17:03

"Потрібно трохи пригальмувати": депутат Ірина Геращенко опинилася на милицяхВідео

Реклама
16:38

У місті під Запоріжжям в один день звільнилися 95% особового складу поліції

16:33

"Шукає скумбрію по 8": у Мережі висміяли дивне фото Порошенка в супермаркетіВідео

16:15

Водіїв чекає новий сюрприз: ціни на автогаз в Україні різко злетятьВідео

15:54

НАТО скликає екстрену зустріч, щоб обговорити російську загрозу та безпеку Європи

15:50

Прикмети на 5 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду

15:43

Без булочок, сосисок і газованої води: у шкільних їдальнях ввели нові заборониВідео

15:16

Найсмачніший салат на Різдво Христове 2022: неймовірно простий рецептВідео

15:06

Слава Камінська похвалилася ідеальними ногами і осиною талією в купальнику

15:04

Через зростання ціни на газ Казахстан поглинули масові протестиВідео

14:53

Рекордні ціни на сало: українців ошелешили захмарним подорожчаннямВідео

14:35

Українцям накрутили податки: хто і чому заплатить більшеВідео

14:15

Українки отримають доплату в 9% за підвищення пенсійного віку: хто саме

14:14

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

14:12

Соліст Maneskin Даміано Давид показав рідкісний знімок з коханою

13:57

Цифри в платіжках злетіли на 500 гривень: в Україні рекордно подорожчала доставка газуВідео

Реклама
13:38

В Україні вводять бустерну дозу COVID-вакцини для людей старше 60 років

13:26

Зняла білизну і сходила в туалет: у Львові дівчина осквернила пам'ятник Бандері

13:04

У Полтаві оголосили тендер на "Велике будівництво" нової злітно-посадкової смуги аеропорту

13:00

Гороскоп на завтра, 5 січня 2022: Близнюкам – помилки, Дівам - надбавка до зарплати, Скорпіонам - розвагиВідео

12:57

Спочатку побив, а потім зарізав: на Львівщині син жорстоко розправився з власним батькомФото

12:56

У Мережі обурилися через гори сміття після святкування біля головної ялинки в центрі КиєваВідео

12:40

Як Швейцарія врятувала доньку МедведчукаПогляд

12:40

Вихідні в січні 2022 в Україні: скільки додаткових днів відпочинку принесуть новорічні свята

12:38

Податкова запустить перевірки компаній і ФОПів: кого з них торкнеться

12:38

Влад Яма мало не помер під час новорічного концертуВідео

12:20

Залучите удачу і багатство: п'ять речей, які потрібно встигнути зробити до Різдва 7 січняВідео

12:19

Кличко випустив календар на "2222 рік" з колекцією своїх ляпів

12:16

Дикий пранк у Дніпрі: школяр плюнув в обличчя продавця кіоску і нарвався на несподівану відповідьВідео

11:45

"Виганяти таких" дипломатів "треба": Ярош жорстко розніс посла Ізраїлю

11:42

Морози до -15: прогноз погоди в Україні на різдвяний тиждень

11:39

День ангела в січні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

11:32

Дочка Сумської показала ідеальну фігуру в спокусливому тигровому міні

11:21

Як поливати орхідею взимку та не погубити тропічну красунюВідео

10:58

Україна ризикує втратити безвіз через потік нелегалів: у ДМС розкрили найгірший сценарійВідео

10:39

Священник поїв аспіранта настоянками і відвіз до себе додому: нові деталі секс-скандалу в УПЦ МПВідео

Реклама
10:29

В Одесі продавці облили соляркою і викинули тисячі ялинок

10:05

Україні час дати місце за столом НАТО - РасмуссенВідео

09:52

У світі знайшли суміш коронавірусу і грипу: що таке "флурона" і які у неї симтоми

09:48

Соратник грипу: що буде з коронавірусом в Україні в 2022 році

09:43

Місячний календар на січень 2022: найкращі дні місяця

09:42

Від кон'юнктивіту до випадіння волосся: названо найбільш нетипові симптоми ОмікронаВідео

09:33

Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візуВідео

09:03

Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають

08:56

Нутриціолог пояснила, кому категорично не можна їсти вершкове маслоВідео

08:50

Різанина на Миколаївщині: спливли несподівані деталі вбивства на новорічній дискотеціВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти