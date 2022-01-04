"Потрібно трохи пригальмувати": депутат Ірина Геращенко опинилася на милицях

Ірина Геращенко / УНІАН

Народний депутат України від фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко зламала ногу.

Як розповіла нардеп на своїй сторінці в Facebook, наступні вісім тижнів їй потрібно пересуватися за допомогою милиць.

Вона додала, що вже ламала ногу одинадцять років тому, коли каталася на лижах.

Цього разу причиною перелому стала ожеледиця. Майбутні вісім тижнів Геращенко проведе на милицях.

"Всесвіт вирішила, що мені потрібно трохи пригальмувати", - написала Ірина Геращенко.

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У відповідь на коментарі до посту вона вказала, що постраждала права нога.

У 2011 році Ірина Геращенко прийшла в Раду на милицях.

Як з'ясувалося, травму ноги Ірина отримала в результаті не надто вдалого заняття спортом.

"На лижах трапився, на жаль, такий інцидент. Два роки не каталася, напевно, невдало стала", - обмовилася Геращенко.

Нагадаємо, 31 грудня, напередодні Нового року, під Києвом сталася масова ДТП через ожеледицю.

На Бориспільській трасі через слизьку дорогу зіткнулися близько 20 автомобілів, кілька аварій сталися одна за одною.

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