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Помер президент Європейського парламенту

11 січня 2022, 08:39

Життя політика обірвалося в ніч на 11 січня.

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Помер Давид Сассолі / Вікіпедія

В Італії в ніч на вівторок, 11 січня, на 66 році життя помер голова Європейського парламенту Давид Сассолі.

Про це в Twitter повідомив прес-секретар політика Роберто Куїльо.

"Давид Сассолі помер о 01: 15 (02:15 за Києвом - ред.) 11 січня в Авіано, Італія, де він був госпіталізований. Дата і час похорону будуть повідомлені в найближчі кілька годин", - йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Сассолі був госпіталізований через "важкі ускладнення, пов'язані з порушеннями роботи імунної системи".

читайте такожПомер актор-зірка фільмів Кін-дза-дза! і Покровські воротаЦе стало другою госпіталізацією спікера за останній час. У вересні 2021 року Сассолі потрапив до лікарні з пневмонією. Сассолі обіймав посаду президента Європейського парламенту з липня 2019 року.

Раніше Главред повідомляв, що помер український політик, колишній народний депутат, почесний голова Київської регіонспоживспілки та Київської облспоживспілки Володимир Пак.

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Автор: Сергій Кущ
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Давид Сассоли новини Європи
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