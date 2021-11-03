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Стефанчук назвав умову, за якої Зеленський не піде на другий президентський термін

3 листопада 2021, 09:33

Вибори мають відбутися у 2024 році.

Зеленський, слуга народу
Стефанчук зробив заяву про другий термін Зеленского / Facebook / sluganarodu . official

Руслан Стефанчук заявив, що питання другої президентської каденції Володимира Зеленського є досить складним. На думку спікера українського парламенту, балотування залежатиме від виконання передвиборчої програми.

"Якщо все вийде, але він захоче реалізувати щось ще, безумовно, він ітиме (на другий термін – ред). Але якщо щось не вийде, він буде бачити, що немає мандата довіри, мені здається, він не піде", – сказав народний депутат в інтерв'ю Олесі Бацман.

Стефанчук підкреслив, що для Володимира Зеленського, як і для будь-якого іншого політика, підтримка громадян у цьому питанні буде вирішальним фактором. Він заявив, що Зеленський – це людина, "яка хоче здійснити свою мрію та дуже багато над нею працює".

Реалізація передвиборчої програми

Голова Верховної Ради підкреслив, що і чинний президент, і вся його команда ведуть активну роботу над тим, щоб реалізувати програму, представлену перед виборами.

"Мені хочеться, щоб з'явився перший президент України, який відкриє програму, а там у кожної обіцянки стоїть галочка "виконано". І я знаю, що він дійсно цього хоче", – додав нардеп.

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Зеленський та другий термін

  • Раніше Зеленський неодноразово зазначав, що планує бути на посаді президента тільки протягом одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії.
  • Проте у січні 2021-го глава держави під час святкування свого дня народження повідав про свої амбітні плани йти на другий президентський термін. Про це він повідомив своєму найближчому оточенню.
  • У березні 2021-го голова фракції та політради партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що монобільшість проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.
  • Нагадаємо, нові чергові президентські вибори в Україні мають відбутися у 2024 році.
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Володимир Зеленський президентські вибори в Україні Руслан Стефанчук
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