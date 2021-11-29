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Зламала стегно і влаштувала скандал: під Дніпром через щеплення побилися працівниці музею

29 листопада 2021, 19:59

Жінка стверджує, що відмовляється робити щеплення через стан здоров'я.

вакцина вакцинація
Вакцинація в Україні / Getty

У Нікополі Дніпропетровської області в місцевому краєзнавчому музеї сталася бійка між працівницями, одну з них госпіталізували до лікарні. Зараз стала відома причина конфлікту.

Як повідомляє місцеве видання Візит-Венал, інцидент стався 25 листопада в краєзнавчому музеї Нікополя.

Близько 13:30 між двома працівницями стався конфлікт, під час якого голова профспілки вдарила 61-річну художницю-оформлювача. В результаті остання потрапила в лікарню з переломом шийки стегна.

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За словами постраждалої, причиною бійки стала її відмова вакцинуватися від коронавірусу. Жінка стверджує, що відмовляється робити щеплення через стан здоров'я.

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За це її побила голова профспілки музею.

Керівник краєзнавчого музею відмовилася коментувати бійку між підлеглими.

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Вакцина вакцинація від коронавірусу
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