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У Львові в райраді спортсмен-депутат побився з колегою під час сесії

23 грудня 2021, 18:19

За словами Горуни, колега нібито ображав його, називаючи "ватою" і першим почав сутичку.

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Бійка депутатів / скріншот

У Львові у районній Раді сталася бійка. Під час сесії побилися бронзовий призер Олімпійських ігор-2020, депутат від Самопомочі Станіслав Горуна та його колега зі Свободи Богдан Федун.

На відео, яке опублікували у мережі, видно, як депутати Львівської районної ради влаштували бійку. Їх намагалися вгамувати інші присутні, однак львівські обранці на це не реагували.

Як розповіла сам Станіслав Горуна в коментарі виданню zaxid.net, колега нібито ображав його, називаючи "ватою" і першим почав сутичку.

"Він почав кричати, що я "вата". Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти б мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися і обговорювали всі ці питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе ведеш як сопляк". Він почав мене ображати і кидатися на мене. Спробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю", - сказав Горуна.

Богдан Федун заявив, що нібито це Горуна спровокував його на бійку. Також він звинуватив свого колегу в тому, що він їздив до Росії.

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"Він до мене підійшов сам, і він власне почав мене провокувати різними дурними питаннями. Чому я не прочитав якесь незрозуміле звернення, або ще щось. Я йому сказав, що він "ватник" і мені все з ним зрозуміло, і було б добре, щоб він прийшов на наступну сесію. На відміну від нього я в Росію не їздив тренувати місцеву молодь, яка йде в російську армію. Замість цього я поїхав на схід. Тому відповідно провів з ним бесіду", - сказав Федун в коментарі vgolos.ua.

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