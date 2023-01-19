Крім танків Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки

Глава британського МЗС Джеймс Клеверлі під час візиту до Канади завив, що Лондон буде просуватися швидше в питанні надання Києву військової допомоги.

Володимир Зеленський і Джеймс Клеверлі / Фото president.gov.ua

Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2. Про це заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі під час свого візиту до Канади.

Дипломат зазначив, що Лондон буде просуватися швидше в питанні надання Києву військової допомоги.

"Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", – сказав Клеверлі.

Танки Challenger 2 для України

14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 та артилерійські системи.

Як писали ЗМІ, йдеться про передачу ЗСУ танкового ескадрону. Чотири танки Challenger 2 – основні бойові танки Сухопутних військ Сполученого Королівства-будуть негайно відправлені до Східної Європи. Потім туди підуть ще вісім танків.

Колишній начальник генерального штабу британської армії Річард Даннатт зазначив, що 12 танків навіть західного зразка не матимуть "реального значення" на фронті. Він вважає, що потрібно передати Україні 50 танків.

Танк Challenger 2 - що про нього відомо Challenger 2 ("Суперник") - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Бойова маса - 75 тонн, екіпаж 4 людини. Озброєння: гармата 120-мм L30E4;

довжина ствола, калібрів 55;

боєкомплект гармати 52;

приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2. Танки Челленджер 2 застосовувалися при веденні бойових дій в Косовому та Іраку. У травні 2009 року BAE Systems оголосила, що згортає виробництво танків даної моделі у зв'язку з відсутністю оборонного замовлення з боку уряду Великої Британії.

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