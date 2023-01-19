Війна в Україні на порозі кульмінації: експерт спрогнозував терміни нового наступу РФ

Терміни можливого наступу Росії залежать від декількох факторів. Через погодні умови вони можуть зрушитися в часі.

Україна найближчим часом має намір провести успішну контрнаступальну операцію / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні наближається до чергової фази кульмінації. Росія акумулює сили для того, щоби найближчим часом спробувати домогтися перелому у війні, перехопити ініціативу. Про це в інтерв'ю Obozrevatel сказав співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

За його словами, РФ провела ротації у військовому керівництві, перекидає додаткові сили на лінію зіткнення, проводить приховану мобілізацію.

"Це робиться не лише з метою просування на фронті, але і для того, щоб представити російській публіці, починаючи від рядових росіян і закінчуючи військовими, хоч якийсь успіх, щоби підняти їхній моральний дух, підняти мотивацію", - сказав Мельник.

Водночас Україна найближчим часом має намір провести успішну контрнаступальну операцію. Для цього також створюються резерви.

Заяви західних країн про розширення асортименту озброєння, яке буде поставлятися Україні, якраз ґрунтуються на розрахунках щодо можливого наступу, який готує Росія, вважає експерт.

"Головна мета - попередити можливості Росії домогтися успіху і сприяти тому, щоб Україна могла витримати цей наступ, якщо він відбудеться раніше, ніж наш контрнаступ, а також щоб забезпечити успішний контрнаступ українських сил чи то заради дій на випередження, чи то щоб не дати Росії реалізувати її плани", - пояснив він.

Мельник додав, що терміни можливого наступу Росії залежать від декількох факторів.

"Терміни, озвучені сьогодні - це кінець січня-початок березня. На мій погляд, це найзагрозливіший період. Очевидно, що на ці терміни буде впливати також сезонний або погодний фактор. Те, наскільки теплим або холодним буде лютий, наскільки ранньою буде весна, впливатиме на коригування противником цих термінів, можливо, навіть не досягнувши повної готовності", - вважає військовий експерт.

За його совами, якщо РФ буде бачити перспективу різкого потепління, а це абсолютно непереборна перешкода для використання важкої техніки, тоді в Кремлі можуть ухвалити рішення про наступ раніше або перенести його вже орієнтовно на квітень, коли закінчиться відлига і підсохне ґрунт.

"Що стосується можливих ділянок наступу, то на сьогоднішній день найбільш пріоритетним напрямком для Росії залишається Луганська та Донецька області, тому що це той мінімум, який Росія декларує в якості мети війни – "звільнення" цих українських областей", - сказав він.

Що стосується контрнаступу України, то найбільш пріоритетним напрямком є південне, яке дозволило б по-справжньому переламати хід війни шляхом розрізання навпіл угруповання російської армії, яка знаходиться на території від лівого берега Дніпра й до Ростовської області.

Як повідомляв Главред, у 2023 році країна-агресорка Росія може готуватися до чергового великого наступу у війні проти України. Аналітики американського Інституту вивчення війни описали кілька можливих сценаріїв.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також заявляв, що Росія готується до нового наступу на Україну. Ворог нарощує тиск в Донецькій області та планує атаку в Запорізькій області. Українська розвідка прогнозує значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні вже наприкінці весни.

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