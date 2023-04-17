"Очікуємо ґрунтовних рішень": Зеленський про новий "Рамштайн"

За його словами, спільна відповідальність України та союзників - виграти більше часу для світу, тобто бути зараз максимально активними у забезпеченні зброєю.

https://glavred.net/ukraine/ozhidaem-osnovatelnyh-resheniy-zelenskiy-o-novom-ramshtayne-10464091.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує ґрунтовних рішень від 11-ї зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн".

У вечірньому зверненні він зазначив, що необхідно виграти більше часу для миру і забезпечити наших захисників всім необхідним озброєнням.

"Вже готуємося і до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які будуть відповідати перспективам на полі бою. Досить амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не тільки для себе - не тільки для України", але і для всієї нашої антивоєнної коаліції", - сказав він.

відео дня

Президент підкреслив, що країна-агресор повинна програти. За його словами, спільна відповідальність України і союзників - виграти більше часу для світу, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю і снарядами, щоб прискорити загальну перемогу.

"Дуже важливо це розуміти: кожен раз, коли ми чуємо, що обіцяні поставки зброї затримуються, кожен раз, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, далекобійності або інших якісних характеристик - кожен раз це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час... час, який витрачається, щоб переконати і щоб все-таки відбулися поставки необхідної зброї", - підкреслив Зеленський.

Що було на засіданні "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін в ході своєї заяви на зустрічі держав-союзників України на американській базі в Рамштайні зазначив, що країни готові продовжити надавати військову допомогу Києву у відбитті військової агресії РФ.

У підсумковій заяві Остін сказав, що країни-партнери не прийняли рішення про надання Україні винищувачів. За його словами, захід має намір вирішити нагальні проблеми Києва для проведення контрнаступу навесні.

Також глава Пентагону Остін підкреслив, що США, Франція, Німеччина, Польща, Португалія, Норвегія, Чехія та Нідерланди відправлять Україні танки. Франція та Італія мають намір передати Києву системи ППО.

Читайте також: