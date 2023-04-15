УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"

Ангеліна Підвисоцька
15 квітня 2023, 19:24 оновлено 15 квітня, 19:44
29
Пріоритетним для України є захист неба, боєприпаси та створення "броньованого кулака".
Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед 'Рамштайн-11'
Резніков назвав пріоритети України перед Рамштайн-11 / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

21 квітня на військово-повітряній базі у Німеччині відбудеться 11 зустріч Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн". Пріоритетом для України залишається захист неба, створення "броньованого кулака" та забезпечення боєприпасами. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Україна не буде відмовлятися навіть від зброї радянських часів. Адже вона може опинитися на фронті навіть раніше за сучасну.

"Нас цікавлять як платформи радянського зразка і, особливо, ракети та снаряди до них. Адже ця зброя негайно опиняється на полі бою. Так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги. Залучаємо допомогу, домовляємося про виробництво, відпрацьовуємо програми навчання наших воїнів тощо", - написав Резніков.

відео дня

Він також акцентував на тому, що в України немає можливості витрачати дорогоцінний час, адже оперативність може зберегти життя українських захисників та жителів мирних міст.

Очікування України

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що під час засідання "Рамштайн-11" може бути розглянуте питання передачі винищувачів F-16.

"Очікуємо від наступного "Рамштайну" гарних новин все ж таки про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, в цілях бойового управління. Буде рішення, тоді будемо відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16", - сказав Ігнат.

Він додав, що нині триває війна на виснаження. Захід продовжує підтримувати Україну та нарощує потужності поставок. Очікується, що скоро в Україну почнуть надходити батареї NASAMS від Норвегії та США.

Винищувачі F-16 для України

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 потребують обслуговування і великих фінансових витрат. Саме тому західні союзники затягують із наданням Україні сучасної авіації.

Нагадаємо, командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук пояснив важливість поставок F-16. Такі літаки дозволять українським пілотам завоювати панування в повітряному просторі, значно послабивши ворога і рятуючи багато життів.

Також раніше видання The Telegraph з посиланням на українських пілотів писало, що через зволікання Заходу Україна втрачає найдосвідченіших пілотів. Українські льотчики кажуть, що зараз можуть лише стримувати ворога, але за допомогою F-16 вони могли б контролювати море і землю для захисту піхоти.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Резніков Рамштайн зустріч Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"

Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"

19:24 Україна
"Українські заручники" і згорілий літак: що відбувається в Судані після спроби перевороту

"Українські заручники" і згорілий літак: що відбувається в Судані після спроби перевороту

19:16 Світ
Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ

Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ

16:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:37

Що повинно бути в гардеробі весна 2023: 8 модних речей, які підкреслять ваш чудовий смак

19:24

Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"Відео

19:20

Суїцидники зробили свій вибірПогляд

19:16

"Українські заручники" і згорілий літак: що відбувається в Судані після спроби переворотуВідео

18:56

Обороняв "дорогу життя" під Бахмутом: на Полтавщині попрощалися з 34-річним "Вовком Да Вінчі"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:30

Коли їсти сало вранці або ввечері: несподіваний вердикт здивує веганів і порадує гурманів

17:47

"30 людей відразу розірвало": у Казані прогримів вибух в районі танкового полігонуВідео

17:22

7 основних помилок під час прання постільної білизни: що може її непоправно зіпсувати

17:21

Міг вижити, але доля розпорядилася інакше: подробиці загибелі 2-річного хлопчика в Слов'янськуВідео

Реклама
16:59

Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ

16:55

Сядеш ззаду: Кейт Мідлтон робить все, щоб не допустити Меган Маркл на коронацію ЧарльзаВідео

16:49

Як приготувати фантастичний печінковий паштет: шалені секрети, які приведуть у захват

16:08

Що не можна їсти з сиром і чого не можна пити: несподівані відомостіВідео

16:00

Яку тварину ви побачили першою: швидкий тест розповість про нюанси вашого характеруВідео

15:48

"Будуть використовувати не як звичайні танки": Жданов-про те, навіщо окупантам старі Т-55 на фронтіВідео

15:47

"Чорний клоун": Гіркін в істериці накинувся на "кухаря Путіна" за заклик завершити війну

15:42

Навіщо смажити лавровий лист: гроші додому потечуть рікою

15:20

Великдень 2023: 10 найсуворіших заборон у велике свято - прикмети 16 квітняВідео

15:11

Зустрілися дві зірки: Тіна Кароль зізналася, про що нещодавно говорила з ПугачовоюВідео

15:09

"Україна і Польща стануть центром сили": після війни у Європі може утворитися міцний союз – ТаїповВідео

Реклама
15:01

"Під дахом Медведчука" і з українським громадянством: Джигурда розповів, як готувався стати президентом УкраїниВідео

14:49

ЗСУ кошмарять окупантів у Бахмуті: росіян "перемелюють" у кривавих боях

14:21

Модель Алла Костромічова заінтригувала вагітним животомВідео

14:06

Галкін зворушливим відео привітав Пугачову з 74-річчям: "З днем народження, кохана!"Відео

13:54

Став господинею: молодиця Остапчука показала, як "керує" телеведучимВідео

13:48

"США повинні припинити заохочувати війну": скандальний Лула видав нову маячню щодо України

13:32

Камалія після розлучення з мільярдером Захуром несподівано поділилася спільними планами

13:20

Турецький мачо Бурак Озчівіт вперше показав молодшу дитинуВідео

13:12

Відповідь потрібно дати за 7 секунд: яка жінка справжня мама хлопчикаВідео

13:10

97,7 тисячі грн: ЗМІ розповіли, хто в Україні отримує неймовірно великі пенсіїВідео

12:41

Головоломка, що під силу лише найуважнішим: потрібно за 15 секунд знайти безхвостого кота

12:28

"Дізнаєтеся, коли зіб'ємо перший літак РФ": у ЗСУ назвали терміни поставок систем Patriot

12:20

"Алла співатиме - в будинку літніх людей": в РФ "Червона шапочка" Поплавська "поперла" на ПугачовуВідео

12:10

Гороскоп на завтра 16 квітня 2023: Дівам - конфлікти, Ракам - дружбаВідео

11:46

"Ворожий контрнаступ ЗСУ": France 24 вляпався в скандал і нарвався на жорстку відповідьВідео

11:25

"Лишаються руїни": РФ повернулася до тактики випаленої землі, є загроза для частини територій – ЖдановВідео

10:50

Військовий експерт спрогнозував, чи знадобляться ЗСУ кілька спроб контрнаступуВідео

10:08

В Україні поміняли ціни на популярний продукт: скільки тепер доведеться платитиВідео

09:55

"РФ може посилити тиск": у ЗСУ попередили про ракетну загрозу з боку окупантів на ВеликденьВідео

09:06

Українцям, які заборгували за газ, телефонуватимуть колектори - ЗМІВідео

Реклама
08:50

У Польщі висміяли Медведєва за погрози: "Змішувати алкоголь і наркотики небезпечно, тому продовжуйте"Відео

08:20

Кремль дуже боїться повторення сюжету першої світовоїПогляд

08:14

Найнебезпечніші три дні: екстрасенс назвав дати, коли РФ може вдарити ракетами по УкраїніВідео

07:57

Просто все віддайте Україні: Подоляк розкритикував західні ЗМІ, що пророкують невдачу ВСУВідео

06:20

Московські попи на Великдень готуються дати "останній і рішучий бій"Погляд

05:15

Жінка дала дитині дуже дивне ім'я через жарт родичів

03:40

Пропагандисти РФ почали готувати суспільство до неминучої поразки у війні проти України - СвітанВідео

03:10

"РФ дісталися склади авіабомб від СРСР": Жданов сказав, яким регіонам загрожує найбільша небезпекаВідео

02:20

Звільнення Криму має розпочатися з руйнування Кримського мосту - СвітанВідео

01:35

Політичний експерт спрогнозував, чи наважиться Лукашенко нападати на УкраїнуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти