Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед 'Рамштайн-11'

Пріоритетним для України є захист неба, боєприпаси та створення "броньованого кулака".

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Резніков назвав пріоритети України перед Рамштайн-11 / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

21 квітня на військово-повітряній базі у Німеччині відбудеться 11 зустріч Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн". Пріоритетом для України залишається захист неба, створення "броньованого кулака" та забезпечення боєприпасами. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Україна не буде відмовлятися навіть від зброї радянських часів. Адже вона може опинитися на фронті навіть раніше за сучасну.

"Нас цікавлять як платформи радянського зразка і, особливо, ракети та снаряди до них. Адже ця зброя негайно опиняється на полі бою. Так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги. Залучаємо допомогу, домовляємося про виробництво, відпрацьовуємо програми навчання наших воїнів тощо", - написав Резніков.

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Він також акцентував на тому, що в України немає можливості витрачати дорогоцінний час, адже оперативність може зберегти життя українських захисників та жителів мирних міст.

Очікування України

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що під час засідання "Рамштайн-11" може бути розглянуте питання передачі винищувачів F-16.

"Очікуємо від наступного "Рамштайну" гарних новин все ж таки про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, в цілях бойового управління. Буде рішення, тоді будемо відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16", - сказав Ігнат.

Він додав, що нині триває війна на виснаження. Захід продовжує підтримувати Україну та нарощує потужності поставок. Очікується, що скоро в Україну почнуть надходити батареї NASAMS від Норвегії та США.

Винищувачі F-16 для України

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 потребують обслуговування і великих фінансових витрат. Саме тому західні союзники затягують із наданням Україні сучасної авіації.

Нагадаємо, командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук пояснив важливість поставок F-16. Такі літаки дозволять українським пілотам завоювати панування в повітряному просторі, значно послабивши ворога і рятуючи багато життів.

Також раніше видання The Telegraph з посиланням на українських пілотів писало, що через зволікання Заходу Україна втрачає найдосвідченіших пілотів. Українські льотчики кажуть, що зараз можуть лише стримувати ворога, але за допомогою F-16 вони могли б контролювати море і землю для захисту піхоти.

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