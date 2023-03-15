Танки Leopard і ППО NASAMS: нові подробиці зустрічі у форматі "Рамштайн"

НАТО і союзники прискорять передачу Україні великої кількості систем протиповітряної оборони.

Танк Леопард 2 / bundeswehr.de, скріншот YouTube

15 березня, в ході чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", країни-союзники України домовилися про надання нової техніки.

Як заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу, ЗСУ отримають танки від Швеції.

"Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО - ред.), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нове озброєння надходило в Україну", - розповів міністр оборони.

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Він уточнив, що Норвегія передасть Україні два зенітні ракетні комплекси NASAMS.

При цьому Остін додав, що зобов'язання забезпечити певні оборонні потреби України взяла на себе Словенія.

Коли Україна отримає техніку

НАТО і союзники прискорять передачу Україні великої кількості систем протиповітряної оборони, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що поточна робота з нарощування військово-промислової бази НАТО має вирішальне значення для забезпечення власного стримування і оборони, а також для надання підтримки Україні, поки це необхідно.

"НАТО і союзники якнайшвидше нададуть Україні більшу кількість систем ППО, більшу кількість бронетехніки і більшу кількість боєприпасів", - заявив Столтенберг.

Про це генсек повідомив під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Обговорення було зосереджено на важливості збереження та збільшення підтримки України, оскільки країна продовжує чинити опір жорстокій агресивній війні Росії.

Що було на засіданні Рамштайн-9

Міністр оборони США Ллойд Остін в ході своєї заяви на зустрічі держав-союзників України на американській базі в Рамштайні зазначив, що країни готові продовжити надавати військову допомогу Києву у відбитті військової агресії РФ.

У підсумковій заяві Остін сказав, що країни-партнери не прийняли рішення про надання Україні винищувачів. За його словами, захід має намір вирішити нагальні проблеми Києва для проведення контрнаступу навесні.

Також глава Пентагону Остін підкреслив, що США, Франція, Німеччина, Польща, Португалія, Норвегія, Чехія та Нідерланди відправлять Україні танки. Франція та Італія мають намір передати Києву системи ППО.

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