Танки, ППО і боєприпаси: Україна отримає потужну допомогу від Заходу - всі подробиці "Рамштайн 10"

15 березня відбулася десята зустріч групи військової підтримки України "Рамштайн". Міністр оборони країни Олексій Резніков заявив, що результати засідання "вселяють оптимізм". Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Він зазначив, що Україна очікує отримання нових ППО, боєприпасів і танків.
"Рамштайн 10 вселяє оптимізм: посилення ППО, боєзапас, тренування і формування "броньованого кулака". Спасибі вам, Ллойд Остін, за ваше видатне лідерство і друзям за антикремлівську коаліцію, за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги", - написав Олексій Резніков.
Він також висловив подяку Данії за потужну допомогу.
"Дякуємо парламенту Данії, уряду та народу Данії за створення Фонду підтримки України. 7 мільярдів данських крон на військову, гуманітарну та економічну підтримку допоможе нам у цей важкий час", - написав Резніков.
Глава Пентагону США Ллойд Остін заявив про необхідність продовжувати підтримувати Україну, так як Росія залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки.
"Країни, присутні тут сьогодні, розуміють ставки у війні, яку розв'язала Росія — як для українського народу, так і для всього світу. Це найбільша загроза європейській безпеці з початку холодної війни після Другої світової війни. І це прямий напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує всім нам безпеку", - сказав Ллойд Остін.
Передача артилерії
США оголосили про надання Україні 400 мільйонів доларів. Ці гроші будуть витрачені на передачу артилерії, бронетехніки, підтримки операцій прицільного вогню.
"Це включає в себе додаткові боєприпаси HIMARS, додаткові артилерійські снаряди, мостоукладачі для бронетранспортерів і багато іншого", - сказав Ллойд.
Ллойд також зазначив, що контактна група працює над створенням на українському фронті понад 9 бригад бронетехніки.
Танки для України
Процес отримання Україною західних танків вже зрушився з мертвої точки і коаліція країн, що передають "Леопарди", продовжує розширюватися. В даний час 9 країн зобов'язалися передати Україні танки. У сумі ЗСУ отримають понад 150 "Леопардів".
Посилення ППО
Російські окупанти продовжують завдавати ударів з повітря, використовуючи ракети та ударні безпілотники. У зв'язку з цим потрібно посилити захист неба і передати Україні більше систем ППО.
Італія і Франція заявили про передачу зенітно-ракетних комплексів SAMP/T; США, Німеччина і Нідерланди передають Patriot; Канада і Німеччина - NASAMS і IRIS-T. багато інших країн вирішили передати Україні ППО меншої дальності.
Скільки триватиме підтримка України Заходом
Ллойд Остін заявив, що контактна група націлена на довгострокову підтримку України.
"Зараз ми переживаємо критичний момент в ході боротьби України за свободу. І ми всі повинні продемонструвати нашу незмінну рішучість і єдність. Це означає виконання наших зобов'язань - повністю і швидко", - сказав Ллойд.
Він додав, що Захід робитиме все, щоб надати потужну підтримку Україні "цієї весни і надалі".
"І я впевнений, що ми продовжимо нарощувати темпи. Я впевнений, що ми виконаємо взяті на себе зобов'язання. І я впевнений, що ми зустрінемо цей момент. Після 10 засідань контактної групи наша єдність зусиль продовжує залишатися потужним джерелом сили. І ми будемо залишатися рішучими і єдиними в підтримці права України жити як вільна і суверенна країна — стільки, скільки буде потрібно", - сказав Ллойд.
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