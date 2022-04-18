"Відтягує на себе війська та озброєння": у розвідці Британії пояснили, як Маріуполь ламає плани РФ

У розвідці Британії пояснили, як Маріуполь ламає плани РФ/ Фото Reuters

Сильний опір українських військових, на який наткнулися російські війська в Маріуполі, створює для окупантів проблеми на усіх оперативних напрямках.

Російське військове керівництво хвилюється через те, що їм так довго не вдається взяти місто. Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.

"Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує на себе особовий склад і озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях", – йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії наголошують, що російська армія застосовує у Маріуполі методи, до яких вона вдавалася в Сирії, а також під час Другої чеченської війни.

"Обстріли населених районів у межах Маріуполя повторюють підхід Росії до війни в Чечні у 1999 році та Сирії в 2016 році. Це незважаючи на заяви Міноборони Росії від 24 лютого 2022 року про те, що Росія не буде ні завдавати ударів по містах, ні загрожувати українському населенню", – зазначає британська розвідка.

Облога Маріуполя

Нагадаємо, Маріуполь в Донецькій області перебуває в облозі окупантів з 3 березня. Місто щодня переживає артилерійські обстріли та авіанальоти російської авіації. Маріуполь зазнав одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні.

Маріупольці, які лишилися в місті, живуть у підвалах на межі життя і смерті, багато з них гинуть від голоду. При цьому окупаційні війська не пускають до міста гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Повідомлялося, що Маріуполь уже практично повністю знищений. За попередніми даними, у місті загинули від 20 до 22 тисяч людей.

6 квітня стало відомо, що у Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. У міськраді заявили, що Росія після міжнародного розголосу геноциду в Бучі тепер може спробувати знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в місті. Пізніше стало відомо, що російські загарбники почали проводити ексгумацію тіл загиблих українців.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії, тому деблокаду потрібно проводити непрямим шляхом, вважає він.

Пізніше з’явилася інформація, що у Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога і з'єднатися з полком Азов. Проте, на жаль, частина морпіхів під час прориву потрапила у полон до ворога.

Також пізніше в Азові пояснили, що потрібно для деблокування оточеного рашистами Маріуполя. Як заявив заступник командира полку Азов Святослав Паламар, деблокада Маріуполь можлива, однак для цього потрібні рішучі дії військово-політичного керівництва країни.

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