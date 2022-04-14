В Азові пояснили, що потрібно для деблокування оточеного рашистами Маріуполя

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Деблокада Маріуполь можлива, однак для цього потрібні рішучі дії військово-політичного керівництва країни.

"Ми сподіваємося, ми боремося з оптимізмом і чекаємо рішучих дій нашого військово-політичного керівництва щодо деблокади міста, перемоги в цій війні. Ми вважаємо, що це (деблокада – ред.) можливо", - заявив заступник командира полку Азов Святослав Паламар у коментарі Радіо Свобода.

За словами представника Азова, ніхто з експертів і аналітиків не думав, що група захисників Маріуполя буде так довго триматися, але вони тримаються.

Паламар підкреслив, що у захисників Маріуполя вистачає духу для того, щоб захищати місто, "скільки потрібно".

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Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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