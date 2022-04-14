Під час прориву в Маріуполі частина морпіхів потрапила в полон - Арестович

З 3 березня Маріуполь перебуває в облозі / Фото Reuters

У Маріуполі частина 36-ї бригади морської піхоти потрапила в російський полон при спробі прориву.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Частина пішла на з'єднання з Азовом, а частина пішла на прорив в інше місце, тому що вони були роз'єднані між собою та ухвалювали рішення, виходячи з обстановки. І ось та, що пішла сама... ну, не сама, а в іншому напрямку... потрапила під артилерійський та авіаційний удар, втратила багато людей і під час бою потрапила в полон", — сказав він.

Арестович спростував поширену росЗМІ дезінформацію, що полонених українців близько тисячі. За його словами, мова йде про набагато меншу кількість людей.

"Загалом, операція прориву була успішною. Військові вже перегрупувалися та готові продовжувати виконувати бойові завдання", - додав він.

Як повідомляв Главред, 13 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Маріуполі морська піхота зробила прорив і об'єдналася з полком Азов. Таким чином, вдалося зміцнити район оборони. За його словами, в результаті Азов отримав істотне підкріплення.

Облога Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що, за попередніми даними, у Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч осіб.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами, "знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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