У Маріуполі загинули 20-22 тисячі українців - Глава ОВА

Маріуполь / Reuters

Маріуполь, Донецької області, який вже більше місяця знаходиться в блокаді, практично повністю знищений. За попередніми даними, у місті загинули від 20 до 22 тисяч людей.

Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі CNN.

"Ситуація в Маріуполі робить складним коментувати кількість жертв, місто знаходиться в облозі і блокаді. Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - додав Кириленко.

За словами голови ОДА, мова напевно йде про десятки тисяч жертв, але поки говорити про точну кількість неможливо.

Також він нагадав, що рашистські окупанти заблокували виїзд з міста для цивільного населення навіть на власному транспорті.

За його словами, окупанти використовують портативні крематорії для знищення тіл убитих українців, попередньо вивозячи їх на тимчасово окуповану територію.

Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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