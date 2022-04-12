У Маріуполі загинули 20-22 тисячі українців - Глава ОВА

Окупанти заблокували виїзд з міста для цивільного населення.
Маріуполь, Донецької області, який вже більше місяця знаходиться в блокаді, практично повністю знищений. За попередніми даними, у місті загинули від 20 до 22 тисяч людей.
Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі CNN.
"Ситуація в Маріуполі робить складним коментувати кількість жертв, місто знаходиться в облозі і блокаді. Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - додав Кириленко.
За словами голови ОДА, мова напевно йде про десятки тисяч жертв, але поки говорити про точну кількість неможливо.
Також він нагадав, що рашистські окупанти заблокували виїзд з міста для цивільного населення навіть на власному транспорті.
За його словами, окупанти використовують портативні крематорії для знищення тіл убитих українців, попередньо вивозячи їх на тимчасово окуповану територію.
Блокада Маріуполя
З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.
Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.
Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.
Читайте також:
- Хіматака росіян в Маріуполі: США і Велика Британія заявили, що вимагатимуть від Путіна відповіді
- "Трупи килимом встеляють вулиці": мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у місті
- В Міноборони прокоментували використання окупантами хімічної зброї в Маріуполі