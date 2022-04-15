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Перейшли на новий рівень "зачистки": в Маріуполі росіяни почали ексгумацію загиблих

15 квітня 2022, 12:21

У міськраді припускають, що окупанти збираються спалювати тіла вбитих ними українців у мобільних крематоріях, щоб замести сліди.

У Маріуполі росіяни почали ексгумацію загиблих/ Фото Reuters

У Маріуполі російські загарбники почали проводити ексгумацію тіл загиблих українців.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді з посиланням на слова місцевих жителів, які зараз перебувають у місті. Зазначається, що росіяни викопують тіла загиблих, які були поховані у дворах житлових будинків. Більше того, вони забороняють людям ховати загиблих.

Поки що невідомо, для чого саме проводиться ексгумація.

"У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла – невідомо", – зазначають у міськраді.

У мерії припускають, що окупанти намагаються таким чином замести сліди і приховати вчинені ними злочини проти мирного населення. Не виключається, що тіла можуть спалювати у мобільних крематоріях.

"Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замести сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання", – наголосили у міськраді.

Облога Маріуполя

Нагадаємо, Маріуполь в Донецькій області перебуває в облозі окупантів з 3 березня. Місто щодня переживає артилерійські обстріли та авіанальоти російської авіації. Маріуполь зазнав одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні.

Маріупольці, які лишилися в місті, живуть у підвалах на межі життя і смерті, багато з них гинуть від голоду. При цьому окупаційні війська не пускають до міста гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Повідомлялося, що Маріуполь уже практично повністю знищений. За попередніми даними, у місті загинули від 20 до 22 тисяч людей.

6 квітня стало відомо, що у Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. У міськраді заявили, що Росія після міжнародного розголосу геноциду в Бучі тепер може спробувати знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі.

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Пізніше з’явилася інформація, що у Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога і з'єднатися з полком Азов. Проте, на жаль, частина морпіхів під час прориву потрапила у полон до ворога.

Також пізніше в Азові пояснили, що потрібно для деблокування оточеного рашистами Маріуполя. Як заявив заступник командира полку Азов Святослав Паламар, деблокада Маріуполь можлива, однак для цього потрібні рішучі дії військово-політичного керівництва країни.

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