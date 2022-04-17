Тілами вбитих засіяні вулиці: у мережі з’явилися нові жахливі кадри зі зруйнованого орками Маріуполя

У мережі з’явилися нові жахливі кадри зі зруйнованого російськими окупантами Маріуполя/ Скрін з відео

У Маріуполі, який перебуває в оточенні російських окупантів уже півтора місяці з 3 березня, іноземні журналісти задокументували безліч тіл місцевих жителів просто на вулицях.

Жахливі відеокадри трупів на вулицях, які прилягають до території заводу Ілліча, зняли журналісти Reuters. Про взяття під контроль цього комбінату російське Міноборони заявляло 15 квітня. Коли відео потрапило до мережі, то стало основою для сюжетів інших медіа, зокрема і беззвучного ролика від видання ВВС.

На відео видно Кальміуський район міста, у якому розташований металургійний комбінат імені Ілліча.

На вулицях повсюди лежать трупи людей у цивільному одязі. Деякі з тіл лежать просто на тротуарі, деякі біля легкових автомобілів.

Ці кадри нагадують те, що побачили українці і весь світ після звільнення від російських загарбників Бучі та багатьох інших українських населених пунктів.

Облога Маріуполя

Нагадаємо, Маріуполь в Донецькій області перебуває в облозі окупантів з 3 березня. Місто щодня переживає артилерійські обстріли та авіанальоти російської авіації. Маріуполь зазнав одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні.

Маріупольці, які лишилися в місті, живуть у підвалах на межі життя і смерті, багато з них гинуть від голоду. При цьому окупаційні війська не пускають до міста гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Повідомлялося, що Маріуполь уже практично повністю знищений. За попередніми даними, у місті загинули від 20 до 22 тисяч людей.

6 квітня стало відомо, що у Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. У міськраді заявили, що Росія після міжнародного розголосу геноциду в Бучі тепер може спробувати знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в місті. Пізніше стало відомо, що російські загарбники почали проводити ексгумацію тіл загиблих українців.

читайте також"Щодня молила Бога дожити до ранку": мешканка Маріуполя розповіла про 2 тижні у блокадному містіРаніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії, тому деблокаду потрібно проводити непрямим шляхом, вважає він.

Пізніше з’явилася інформація, що у Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога і з'єднатися з полком Азов. Проте, на жаль, частина морпіхів під час прориву потрапила у полон до ворога.

Також пізніше в Азові пояснили, що потрібно для деблокування оточеного рашистами Маріуполя. Як заявив заступник командира полку Азов Святослав Паламар, деблокада Маріуполь можлива, однак для цього потрібні рішучі дії військово-політичного керівництва країни.

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