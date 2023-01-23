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Відставка Тимошенко і глав ОВА: Зеленський підтвердив кадрові чистки в Україні

23 січня 2023, 23:58
Президент України Володимир Зеленський розповів, що деякі рішення були прийняті сьогодні, 23 січня, також нові рішення очікуються і 24 січня.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський підтвердив кадрові чистки в Україні / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, яка поширилася в Мережі про кадрові зміни. Він також анонсував нові відставки. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Вже є також кадрові рішення - частина сьогодні, частина буде завтра - щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі", - сказав Володимир Зеленський.

Варто відзначити, що на офіційному сайті президента поки не з'явилося подібних розпоряджень. Також він поки вирішив не говорити про те, кого саме вирішили звільнити.

Що відомо про нові відставки

У Мережі вже з'явилася інформація про те, що заяву про звільнення з посади написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На його посаду нібито планують призначити голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

Також стверджується, що у відставку подадуть і голови ОВА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей України.

Варто відзначити, що ця інформація поки офіційно не була підтверджена.

Відставка Арестовича

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України. Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що у ЗСУ поки немає можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна. Згодом він знову вибачився перед жителями Дніпра за свою скандальну заяву. Арестович визнав, що зробив серйозну помилку.

Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів. Зокрема, на заяву Арестовича посилався прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Інші новини:

Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
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