"Хвалять вчителі": Могилевська показала молодшу дочку та похвалилася її успіхом

Наталія Могилевська розповіла, як навчається її першокласниця.

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Наталія Могилевська показала доньку / колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Як виглядає молодша дочка Наталії Могилевської

Якими успіхами доньки похвалилася співачка

Популярна українська співачка та тренерка вокального шоу "Голос країни" Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками новими знімками з молодшою дочкою. В Instagram артистка розповіла про успіхи Софії, яка цього року пішла до першого класу.

Співачка зізналася, що підійшла до підготовки доньки до школи з усією відповідальністю. Дівчинка заздалегідь відвідувала дошкільний заклад, а особливу увагу зіркова мама приділяла читанню, розуміючи, наскільки важливою є ця навичка з огляду на сучасне шкільне навантаження.

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Молодша дочка Наталії Могилевської / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Цього року Соня пішла до першого класу. Знаєте, що було найприємніше? Те, як її хвалять вчителі за те, як чудово вона підготовлена. Ми в школі насамперед вчилися читати! Читання сьогодні, з огляду на ці вимоги та обсяги, дуже важливе", - розповіла Могилевська.

Крім того, співачка нагадала батькам, що з 26 жовтня у школярів починаються осінні канікули. Це можливість для дітей відпочити, відновити сили та, за потреби, підтягнути знання перед новим навчальним періодом.

Наталія Могилевська - сім’я / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Наталія Могилевська - діти

Наталія Могилевська виховує двох прийомних дочок - рідних сестер Мішель і Софію. Старшу дочку Мішель співачка усиновила разом із молодшою сестрою навесні 2022 року, а публічно розповіла про це на початку 2024-го.

У 2026 році молодша дочка артистки Софія стала першокласницею. Вихованням дівчаток Наталія Могилевська займається разом зі своїм коханим чоловіком на ім’я Валентин.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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