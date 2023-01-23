"Наступні місяці будуть дуже критичними": РФ піде у великий наступ-Міноборони Естонії

В Естонії переконані, що Німеччина дасть дозвіл на надання танків для України.

РФ готується до великого наступу / Колаж фото Міноборони РФ, Вікіпедія

У найближчі місяці Росія піде в новий великий наступ. На підготовку ворога до цього вказують останні кроки Росії. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

В Естонії вважають, що Путін призначив Валерія Герасимова командувачем російськими військами в Україні не просто так. Вся річ у тому, що саме він може віддавати накази відразу всім видам військ.

"Ці кроки вказують на те, що Росія готується до великого наступу", - додав Певкур.

Він акцентував на тому, що саме зараз Україні необхідно якомога швидше передати західні танки.

"Ситуація в Україні складна, Росія зосереджує нові сили, підвезено дуже багато живої сили ... Чому очікування (надання танків Україні – Главред) стали настільки великими – всі розуміють, що наступні пара місяців будуть дуже критичними", - сказав Певкур.

Він переконаний в тому, що Німеччина дозволить поставку своїх танків Leopard. Однак країни швидше за все не ризикнуть передавати танки Україні без згоди Берліна.

"Зміни відбудуться, якщо надані союзниками танки, бойові машини, техніка будуть діяти як єдиний кулак. Я не думаю, що одностороннє надання танків щось змінить на краще і у відносинах між союзниками. Німеччина може більше замкнутися, і нам цього не потрібно", - сказав міністр оборони Естонії.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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