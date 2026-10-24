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Під ударом виробництво ракет і літак: ЗСУ уразили три важливі цілі в РФ

Марія Николишин
24 жовтня 2026, 12:51
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Під удар потрапили підприємства, що постачають електроніку та сировину для російських крилатих і балістичних ракет.
Під ударом виробництво ракет і літак: ЗСУ уразили три важливі цілі в РФ
ЗСУ послаблюють російське виробництво ракет / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот з відео

Коротко:

  • Уражено основний виробничий корпус "Протон-Електротекс" в Орлі
  • У Тольятті після удару по "Тольяттікаучуку" спалахнула пожежа
  • На аеродромі "Єйськ" уражено літак

23 та у ніч на 24 жовтня Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території країни-агресора Росії. Уражено комбінат "Тольяттікаучук", АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел та літак на аеродромі "Єйськ". Про це пише Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

"Підтверджено ураження основної виробничої будівлі АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ. Це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б'є по українських містах", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У Генштвбі додали, що АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу, від кристалів до готової продукції. Серед неї - модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М". У межах кооперації підприємство також бере участь у виробництві бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1" та його модифікацій.

Під ударом виробництво ракет і літак: ЗСУ уразили три важливі цілі в РФ
"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Також уражено комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ. В районі комбінату зафіксовано вибух і пожежу.

"Ураження таких об'єктів б'є по ланцюгу постачання сировини для російської ракетної програми. Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет", - наголошують у Генштабі.

Окрім того, уражено літак на аеродромі "Єйськ" Краснодарського краю РФ. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

"Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів на території противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН. Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України", - підсумували у відомстві.

Які цілі в РФ Україна може обрати для ударів

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Україна вже готова завдавати ударів по дуже вразливих точках Росії, що зупинить функціонування російської економіки.

За його словами, Україна показала, що у росіян "потужна" система ППО в Москві, але й її можна пробити.

"Залишилося добити всього кілька російських НПЗ, щоб у РФ почалася дизельна криза. Далі - під ударами опиняться енергетичні об’єкти та газ. Адже в Росії на газі працює 70% електростанцій. У Росії є сім точок, які Україна може вивести з ладу масованими ударами, що занурить європейську частину РФ у блекаут", - наголосив він.

Під ударом виробництво ракет і літак: ЗСУ уразили три важливі цілі в РФ
Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження виробничо-складської будівлі підприємства "Робоавіа" в районі населеного пункту Леніна Ростовської області РФ.

16 жовтня Сили оборони України атакували Сургутський завод зі стабілізації конденсату "Газпрому" в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ. Об'єкт розташований приблизно за 2400 км від українського кордону.

У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області країни-агресорки Росії. Унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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