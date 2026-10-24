Бензин і дизель знову подорожчають: що буде з цінами на АЗС з 1 січня

Зниження податкового навантаження в Україні найближчим часом чекати не варто, вважає Косянчук.

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Чого чекати від цін на бензин / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Нові акцизи на пальне запрацюють з 1 січня 2027 року

Косянчук: ціна зросте пропорційно до підвищення акцизів

Зниження податкового навантаження в Україні не варто очікувати

З 1 січня 2027 року в Україні заплановане чергове підвищення акцизів на пальне, яке неминуче позначиться на цінах на АЗС. Податковий тягар у підсумку ляже на водіїв, а розраховувати на послаблення фіскального тиску найближчим часом не доводиться. Про це заявив експерт паливного ринку, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук в інтерв'ю Главреду.

Фахівець переконаний, що жодних винятків із загального правила ціноутворення для паливного ринку не буде. Будь-яке нове фіскальне рішення держави автоматично змінює цінники на заправках.

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"Ціна зросте пропорційно до підвищення акцизів. Адже всі податки в кінцевому підсумку сплачує кінцевий споживач. І це стосується не лише України, а й усього світу. Податки закладаються в кінцеву вартість товару, тому підвищення акцизів неминуче позначиться на цінах на АЗС", - пояснив Косянчук.

Чи варто чекати зниження податків на пальне в Україні

Косянчук порівняв українську фіскальну політику з підходами урядів західних держав. На його думку, чужий досвід стримування цін Україна зараз повторити не здатна.

"Ми бачимо, що деякі країни з розвиненою економікою можуть дозволити собі знижувати податкове навантаження, щоб стримувати зростання цін на пальне. А в Україні ситуація інша", - зазначив експерт.

Головну причину фахівець бачить у потребах державної скарбниці під час війни. Водночас він звернув увагу й на те, як саме витрачаються зібрані кошти.

"Я, можливо, скажу не дуже приємні речі, але нам потрібно наповнювати бюджет. І, на мій погляд, проблема полягає не лише в необхідності фінансувати оборону та державні потреби, а й у корупції та неефективному використанні бюджетних коштів. Потрібно виділяти гроші на оборону, утримання державного апарату, зарплати чиновникам та інші витрати", - наголосив Косянчук.

Прогноз експерта щодо фіскальної політики на найближчу перспективу невтішний як для водіїв, так і для підприємців.

"І все це фінансується за рахунок податків. Тому я не думаю, що в Україні найближчим часом варто очікувати зниження податкового навантаження. Навпаки, воно, найімовірніше, посилюватиметься. А основний тягар знову ляже на бізнес, який і так ледь виживає, та на кінцевих споживачів", - підсумував Косянчук.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 жовтня найбільші мережі АЗС в Україні підняли ціни на дизельне пальне та автогаз. Оператор Socar підняв ціну на преміальний дизель на 1,00 грн/л, і вона сягнула рекордних 108,90 грн/л. Автогаз у цій мережі подорожчав одразу на 1,50 грн/л і досяг позначки 54,40 грн/л.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн допускав, що в жовтні літр дизелю може подорожчати приблизно на 3–4 грн. За його словами, оператори сьогодні не мають прибутку з продажу дизпалива. На дизель припадає фактично половина всіх обсягів реалізації на заправках.

Генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін прогнозував подорожчання дизельного пального у лютому 2027 року. За його оцінкою, літр дизелю може коштувати до 115–120 гривень. За найгіршого розвитку подій ціна може сягнути 140–145 грн за літр.

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Про персону: Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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