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Куди зникла Альона Вінницька: пішла з "ВІА Гри", посварилася з Меладзе та чим займається зараз

Олена Кюпелі
24 жовтня 2026, 12:30оновлено 24 жовтня, 13:08
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Альона Вінницька вже тривалий час не дає інтерв’ю та не розповідає про своє особисте життя.
Олена Вінницька розповіла про своє ставлення до росіян
Альона Вінницька була у першому складі ВІА Гри / Колаж "Главред", фото - скріншот

Коротко:

  • Куди поділася Альона Вінницька
  • Що відомо про її особисте життя
  • Що відомо про кар'єру Олени Вінницької

На початку 2000-х Альона Вінницька була однією з найвідоміших співачок України. Вона стала першою солісткою гурту"ВІА Гра", виконувала хіти "Попытка № 5" та "Я не вернусь", а після виходу з колективу розпочала сольну кар’єру.

Однак з часом артистка практично зникла з публічного простору. Після початку повномасштабної війни вона перестала виступати, рідко з’являлася в соціальних мережах і надовго відмовилася від спілкування з журналістами.

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Лише у 2024 році співачка пояснила, чому зникла, розповіла про конфлікт із продюсером Костянтином Меладзе та розкрила, чим займається сьогодні. "Главред" розповідає, як склалася доля зірки 2000-х.

Альона Вінницька до "ВІА Гри": як починалася кар’єра співачки

Альона Вінницька, справжнє ім’я якої Ольга, народилася 27 грудня 1974 року в Києві. Інтерес до музики у неї з’явився ще в юності: вона писала вірші, вчилася грати на гітарі та мріяла виступати на сцені.

У 1993 році майбутня артистка створила рок-гурт The Last Unicorn. Колектив проіснував недовго, проте цей досвід допоміг Вінницькій визначитися з власним музичним напрямком. На відміну від багатьох виконавиць того часу, вона цікавилася не лише поп-музикою, а й роком.

Олена Вінницька та Надія Мейхер
Альона Вінницька та Надія Мейхер / Фото Viva

Наприкінці 1990-х Альона почала працювати на українському телебаченні. Вона стала ведучою музичного каналу Biz-TV, а згодом брала участь у телевізійних проєктах на каналі "Інтер". Робота перед камерою допомогла їй стати впізнаваною та познайомитися з представниками музичної індустрії.

У 2000 році життя Вінницької змінилося: її запросили до нового музичного колективу Костянтина та Валерія Меладзе - групи "ВІА Гра". Разом із Надією Грановською вона стала учасницею першого складу проєкту.

"ВІА Гра": хіти, популярність і перші труднощі

У складі "ВІА Гри" Альона Вінницька провела близько трьох років. За цей час група перетворилася на один із найуспішніших жіночих колективів на пострадянському просторі.

Пісні "Спроба № 5", "Я не повернуся" та "Стоп! Стоп! Стоп!" швидко стали хітами. Кліпами групи цікавилися музичні телеканали, а самі учасниці регулярно з’являлися на концертах і телевізійних програмах.

Вінницька виділялася завдяки яскравій зовнішності, харизмі та більш фатальній манері виконання. Однак напружений графік, постійні гастролі та суворі правила продюсерського проєкту поступово почали обтяжувати артистку.

Пізніше співачка розповідала, що в колективі їй не завжди вдавалося вільно виражати власну індивідуальність. Зокрема, вона згадувала обмеження, пов’язані з публічним іміджем учасниць, та небажання керівництва обговорювати її сімейне життя. За словами Вінницької, їй було непросто поєднувати роботу в групі з стосунками з майбутнім чоловіком Сергієм Великим.

Наприкінці 2002 року артистка покинула "ВІА Гру". Це рішення виявилося несподіваним для шанувальників: колектив перебував на піку популярності, і далеко не кожен виконавець наважився б відмовитися від такого успіху.

Чому Альона Вінницька пішла з "ВІА Гри"

Вінницька пояснювала свій відхід бажанням займатися авторською музикою. Вона хотіла виконувати власні пісні, експериментувати зі звучанням і самостійно визначати напрямок творчого розвитку.

За словами співачки, причиною розриву стали серйозні розбіжності з керівництвом групи. Вона не хотіла залишатися частиною проєкту, в якому, як їй здавалося, можливості для індивідуального самовираження були обмежені.

Куди поділася Олена Вінницька
Куди поділася Альона Вінницька / Фото Instagram/alenavinnitskaya

Після відходу артистка розпочала сольну кар’єру. Однак перехід від популярного колективу до самостійного проєкту виявився складнішим, ніж можна було припустити.

У 2024 році в інтерв’ю OBOZ.UA Вінницька зізналася, що розставання з продюсерами відбулося болісно. Вона стверджувала, що після її відходу представники групи створювали перешкоди для сольних виступів.

Як приклад співачка навела ситуацію з фестивалем "Таврійські ігри". За її словами, її виступ скасували в останній момент після того, як організатори отримали запрошення і для неї, і для "ВІА Гри". Як стверджувала артистка, продюсери колективу запропонували організаторам вибрати, кого з виконавців залишити в програмі.

Куди поділася Олена Вінницька
Куди поділася Альона Вінницька / Фото Instagram/alenavinnitskaya

Вінницька також згадувала публічні висловлювання Костянтина Меладзе про причини її відходу. За словами співачки, вони не відповідали тому, що відбувалося насправді.

При цьому артистка підкреслювала, що вдячна композитору за можливість розпочати велику музичну кар’єру. Однак стосунки між ними після розставання виявилися непростими.

Скандал із Костянтином Меладзе: що розповіла Вінницька через роки

У липні 2024 року Альона Вінницька знову привернула увагу до історії свого відходу з "ВІА Гри". Тоді вона заявила, що після розриву з колективом зіткнулася з діями, які сприймала як помсту з боку Костянтина Меладзе.

Співачка стверджувала, що продюсер хотів довести, нібито колишні учасниці не здатні досягти успіху самостійно. Вінницька також розповіла про проблеми з просуванням сольного проєкту та згадала історію з фейковою сторінкою в соціальних мережах, яку, за її словами, використовували від її імені.

Куди поділася Олена Вінницька
Куди поділася Альона Вінницька / Фото Instagram/alenavinnitskaya

"Ну навіщо так брехати?" - так артистка відреагувала на слова, які, за її спогадами, Меладзе говорив про причини її відходу з групи.

При цьому історія не зводилася до повного припинення спілкування. Вінницька розповіла, що вони з композитором ще близько десяти років листувалися після її відходу. Вона зізналася, що, незважаючи на образи, продовжувала відчувати до нього теплі почуття і була вдячна за професійний досвід.

Важливо зазначити, що звинувачення на адресу продюсера є версією самої співачки. Незалежного підтвердження всіх описаних нею епізодів у публікації немає.

Сольна кар’єра: чому Альона Вінницька не повторила успіх "ВІА Гри"

Після виходу з гурту артистка зосередилася на власній музиці. Її сольна творчість відрізнялася від репертуару "ВІА Гри": Вінницька робила ставку на поп-рок, більш особисті тексти та самостійний сценічний образ.

Серед відомих пісень виконавиці - "Давай забудемо все", "Світанок", "Ляльки" та "Конверт". На відміну від жіночого колективу, де музичний напрям визначали продюсери, у сольному проєкті Вінницька могла приділяти більше уваги власним ідеям.

Особливе місце в її кар’єрі посідала пісня "Ляльки". В інтерв’ю 2024 року співачка зізналася, що композиція була пов’язана з її непростими стосунками з продюсерами "ВІА Гри". За її словами, у пісні відображені переживання, пов’язані з конфліктом після виходу з колективу.

Незважаючи на наявність власного репертуару та впізнаваність, повторити комерційний успіх групи артистці не вдалося. Поступово її музична діяльність стала менш інтенсивною, а виступи та появи на телебаченні - рідшими.

Пізніше Вінницька зайнялася телевізійними проєктами та благодійністю. Однак повноцінного повернення до активної музичної кар’єри так і не відбулося.

Альона Вінницька та особисте життя: чому вона розлучилася з чоловіком

Сергій Большой- музикант і продюсер, з яким Вінницька познайомилася ще в молодості. Вони разом пройшли шлях від перших творчих експериментів до періоду популярності співачки, а згодом стали подружжям.

Їхні стосунки не завжди були безхмарними. В інтерв’ю 2024 року артистка зізналася, що в якийсь момент вони з чоловіком не жили разом близько двох з половиною років.

За словами Вінницької, їм обом знадобився час, щоб розібратися в собі та у своїх стосунках. Вона пояснювала, що вони познайомилися ще зовсім молодими і за довгі роки спільного життя накопичили чимало питань, які необхідно було вирішити.

Олена Вінницька та Сергій Великий
Альона Вінницька та Сергій Большой / Фото Телеграф

При цьому подружжя не повністю припинило спілкування. Вінницька зазначала, що Сергій продовжував підтримувати стосунки з її матір’ю, а родина зберігала зв’язок.

Згодом пара змогла відновити стосунки. Співачка не стала детально розкривати всі обставини розлучення, наголосивши, що деякі моменти не хотіла б знову обговорювати публічно.

Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Большой долучився до допомоги українським військовим. За словами Вінницької, він брав участь в евакуації поранених бійців із зони бойових дій.

Куди зникла Альона Вінницька після початку війни

Після 24 лютого 2022 року Вінницька практично зникла з публічного простору. Вона перестала регулярно публікувати фотографії, не з’являлася на телебаченні й майже не давала інтерв’ю.

Війна застала її з чоловіком у приватному будинку під Києвом. Родина не очікувала повномасштабного вторгнення і не встигла підготуватися до того, що відбувалося.

Вінницька вирішила залишитися в Україні, зокрема через стан здоров’я матері. У перші місяці війни їй було складно думати про роботу та творчі плани: звичне життя змінилося, а музична діяльність фактично зупинилася.

Співачка пояснила, що тривала відсутність в інформаційному просторі не була продуманою стратегією чи спробою привернути увагу. За її словами, певний час у неї просто не було проєктів, про які варто було б розповідати публіці.

Куди поділася Олена Вінницька
Куди поділася Альона Вінницька / Фото Instagram/alenavinnitskaya

Вона також зізналася, що досі не визначилася, у якому напрямку хоче розвиватися творчо. Вінницька не виключала, що може спробувати себе в іншій професії, і згадувала давню мрію стати письменницею.

Чим займається Альона Вінницька зараз: допомога ветеранам і благодійність

Після початку повномасштабної війни Вінницька зосередилася на громадській діяльності. Одним із головних напрямків її роботи стала психологічна підтримка людей, які постраждали від війни.

У 2024 році благодійний фонд артистки запустив програму "Нова перспектива". Її мета - допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя, отримати психологічну підтримку та освоїти нову професію.

Вінницька пояснювала, що програма орієнтована не на військових психологів, які працюють безпосередньо на фронті, а на фахівців, які допомагають ветеранам після повернення до мирного життя.

Проєкт передбачає психологічне відновлення, освітню підготовку та можливість здобути кваліфікацію в галузі психології. Програма реалізується за участю профільних партнерів, зокрема Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У вересні 2025 року фонд продовжував презентувати програму в Київській області. Зокрема, в Обухові відбулася презентація проєкту, спрямованого на підтримку ветеранів та їхніх сімей.

Таким чином, сьогодні діяльність Вінницької пов’язана не лише з музичним минулим, а й із соціальною ініціативою, яку вона розвиває в умовах війни.

Чи повернеться Альона Вінницька на сцену

Питання про повернення співачки до активної музичної кар’єри залишається відкритим. В інтерв’ю 2024 року Вінницька прямо говорила, що не записує пісні й не виступає, тому не бачить сенсу постійно з’являтися в соціальних мережах.

При цьому вона не заявляла про остаточне завершення кар’єри. Артистка зазначала, що поступово відновлює сили та намагається зрозуміти, у якому напрямку рухатися далі.

Поки що її головні проєкти пов’язані з благодійністю та допомогою ветеранам. Публічних підтверджень масштабного повернення на сцену в рамках повноцінного музичного проєкту немає.

Олена Вінницька
Альона Вінницька / Прес-служба

Історія Альони Вінницької - приклад того, як після великої популярності артист може свідомо відійти від шоу-бізнесу й зосередитися на інших аспектах життя. Вона пішла з "ВІА Гри" заради творчої самостійності, пережила складний розрив із продюсерами, побудувала сольну кар’єру, а після початку повномасштабної війни обрала шлях соціальної допомоги.

Тому на запитання, куди зникла Альона Вінницька, можна відповісти так: співачка не зникла остаточно, але перестала жити у звичному для публіки ритмі шоу-бізнесу. Зараз вона рідко з’являється на екрані, не випускає нової музики та приділяє увагу благодійним проєктам, пов’язаним із психологічним відновленням ветеранів.

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Про особу: Олена Вінницька

Алена Вінницька - українська співачка, композиторка, авторка пісень і телеведуча. Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" (2000–2003). Ведуча програми "Зоряний шлях" на телеканалі "Україна".
У 2014 році взяла участь у зйомках для благодійного календаря "Щирі", присвяченого українському національному костюму та його популяризації. Усі кошти від продажу календаря були передані на допомогу пораненим бійцям АТО до Київського військового госпіталю та центру волонтерства Українського католицького університету "Волонтерська Сотня".

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