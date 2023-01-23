Збирає речі: Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП - ЗМІ

Повідомляється, що замість Тимошенко на посаду планують призначити Київського голову Військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Кирило Тимошенко

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у складі РНБО і в Кабміні, замість Тимошенко на посаду планують призначити Київського голову Військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Повідомляється, що у відставку підуть голови ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Що цьому передувало

На початку 2023 року ЗМІ повідомляли, що найближчим часом Тимошенко може втратити посаду заступника голови ОПУ.

Також повідомлялося, що можуть звільнити кількох голів ОДА, пов'язаних з Тимошенко.

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України. Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що у ЗСУ поки немає можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна. Згодом він знову вибачився перед жителями Дніпра за свою скандальну заяву. Арестович визнав, що зробив серйозну помилку.

Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів. Зокрема, на заяву Арестовича посилався прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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