"Київ — це вдома": Подкопаєва повернулася до України зі США

Лілія Подкопаєва приїхала до Києва та поділилася атмосферними знімками зі столиці.

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Лілія Подкопаєва приїхала до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

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Чому Лілія Подкопаєва повернулася в Україну

Які фото зробила чемпіонка в Києві

Українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка вже тривалий час мешкає у Сполучених Штатах Америки, завітала до рідного Києва. Знаменитість поділилася з шанувальниками кадрами з нової фотосесії в Instagram.

Для імпровізованої зйомки Лілія Подкопаєва обрала простий, але стильний повсякденний наряд - елегантну рожеву сорочку та класичні білі джинси. У невимушеній обстановці гімнастка позувала на тлі столичних пейзажів, насолоджувалася сонячними променями та щиро посміхалася.

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Лілія Подкопаєва - фотосесія в Києві / фото: instagram.com, st_ioanna1

Автором знімків стала фотографка Яна Стукач, яка залишилася під глибоким враженням від спільної роботи та зустрічі зі знаменитістю.

"Київ - це дім... Дякую тобі, Ліліє, і за фотозустрічі, і за смаколики, і за те, що, попри всі ризики, ми реалізували й провели цю зйомку в нашому Києві", - поділилася емоціями фотографка.

Де живе Лілія Подкопаєва / фото: instagram.com, st_ioanna1

Користувачі соціальних мереж також не залишилися осторонь і засипали публікацію захопленими коментарями. Шанувальники відзначили особливу атмосферність знімків:

"Тепло і щастя в кожній фотографії"

"Фантастична робота моделі та фотографа"

"Вау, дуже атмосферні фото"

Де живе Лілія Подкопаєва

Спортсменка живе разом із чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, та дітьми в Атланті, США. Незважаючи на проживання за кордоном, вона продовжує активно підтримувати Україну та час від часу відвідує Київ.

Лілія Подкопаєва / інфографіка: Главред

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Про персону: Лілія Подкопаєва Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

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