Міністр оборони Німеччини заборонила підраховувати танки: ситуація зрушила з мертвої точки

Новий міністр оборони Борис Пісторіус доручив перевірити запаси бойових танків Leopard 1 і Leopard 2 в Німеччині.

У Німеччині забороняли підраховувати бойові танки / Bundeswehr

Україна так і не отримала танки Leopard 2, які так необхідні для звільнення наших територій. До того ж Німеччина затягує цей процес, адже зараз танки не можуть передати навіть інші країни, які вже готові це зробити.

Прямо за тиждень до своєї відставки Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заборонила перевіряти запаси бойових танків. Про це повідомляє Business Insider.

Ламбрехт робила це свідомо. Вона не хотіла, щоб світ сприйняв інвентаризацію танків, як плани Німеччини передати їх Україні.

"Вони нібито хотіли уникнути такого враження, тим більше що канцелярія нібито в той час не видала відповідний офіційний наказ про перевірку Міністерству оборони", - йдеться в матеріалі.

Ситуацію з мертвої точки зміг зрушити новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він розпорядився перевірити всі запаси бойових танків Leopard 1 і Leopard 2, перевірка яких і була заборонена.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Передача танків Leopard 2 Україні

Для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Під час зустрічі на авіабазі Рамштайн в Німеччині 20 січня представників різних країн, які говорили про оборону України, так і не було прийнято спільне рішення про надання Україні німецьких танків Leopard.

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