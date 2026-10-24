Ціни злетіли на 32%: в Україні дорожчає один овоч на фоні дефіциту

Збір овочів у тепличних господарствах скоротився вдвічі, а конкуренції з боку імпорту поки немає.

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Що відбувається з цінами на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Огірки за тиждень подорожчали в середньому на 32%

Овоч вже продають по 55–80 грн/кг

Імпорт може загальмувати зростання цін уже наступного тижня

В Україні стрімко зростають ціни на огірки. Причина в прохолодній погоді, яка спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

У середньому за тиждень ціни на огірки зросли на 32%, і сьогодні цей овоч надходить у продаж по 55-80 грн/кг.

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"Цього тижня вибірки огірка в місцевих тепличних господарствах скоротилися приблизно вдвічі порівняно з минулим тижнем. Водночас виробники реалізують цю продукцію переважно дрібним оптом через дефіцит огірків на ринку", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що ситуація, що склалася на українському ринку огірка, може призвести до того, що імпортери розпочнуть постачання цієї продукції з-за кордону вже наступного тижня. У такому разі ціни на огірки з місцевих тепличних комбінатів можуть призупинити зростання під тиском дешевшої імпортної продукції.

Крім того, незважаючи на чергове подорожчання, наразі вартість тепличного огірка в Україні в середньому на 34% нижча, ніж за аналогічний період минулого року.

Які овочі стануть дорожчими у жовтні

Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало говорила, що у жовтні овочі борщового набору можуть подорожчати до 7%, а салатні овочі - до 20% через сезонне скорочення пропозиції.

За її словами, восени ціна на овочі та фрукти значною мірою залежатиме від того, у скільки обійдуться їхнє зберігання та доставка до магазинів.

"На формування цін на плодоовочеву продукцію суттєво впливають оперативність і обсяги поставок, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також істотне зростання цін на паливо", - пояснила вона.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні взимку очікується дефіцит якісної картоплі, а можливості для імпорту будуть обмеженими через скорочення європейського врожаю.

Також в Україні продовжують активно рости ціни на помідори. Таку ситуацію аналітики ринку пов’язують із досить суттєвим скороченням пропозиції цієї продукції на ринку на тлі досить високого попиту.

Водночас продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. За тиждень продукція подешевшала в середньому на 10% через слабкий попит і збільшення пропозиції овочів низької якості.

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