Єдиний шанс виграти війну: що допоможе Україні перемогти – полковник США

Для підготовки пілотів-асів F-16 може знадобитися близько чотирьох-шести років, каже Джахара Матісек.

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Експерт дослідницької ініціативи Minerva, чинний підполковник ВПС США і військовий професор кафедри з питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США Джахара Матісек відповів на запитання про те, чи змінять винищувачі F-16 ситуацію для України у війні.

"Теоретично, оскільки в українців закінчуються деталі, щоб підтримувати МіГ-29 і Су, F-16 повинні забезпечити трохи більше можливостей і надати дуже невелику перевагу проти росіян", - наголосив він в інтерв'ю виданню Telegraf.

Водночас він звернув увагу на те, що наразі невідомо, яке озброєння та датчики будуть встановлені на цих F-16, адже це ті речі, які роблять винищувачі ефективною платформою в сучасному бойовому просторі.

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Американський військовий зазначив, що для підготовки пілотів-асів може знадобитися близько чотирьох-шести років.

Він пояснив, що F-16 можуть бути використані на фронті для безпосередньої підтримки з повітря, щоб допомогти наземним українським силам пробитися на певних ділянках. Однак проблема полягає в тому, що F-16 не є літаками-"невидимками".

А те, що може допомогти в розгортанні F-16, - це продумана українська стратегія, яка змусить росіян припинити вильоти літаків ДРЛО A-50, що полегшують наведення на ціль і дають розуміння, як правильно атакувати літаки супротивника та захищати свій повітряний простір, каже співрозмовник.

"Якби замість 12-ти F-16 в України було 1200 і кілька тисяч пілотів, це змінило б ситуацію. Якщо я правильно пам'ятаю, до кінця 2024 року в України буде щонайменше 40-50 винищувачів, але цього все одно недостатньо, щоб справді змінити ситуацію", - додав Матісек.

/ Инфографика: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року, писало видання Foreign Policy. Зазначалося, що 12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже працює над адаптацією своєї інфраструктури під цей винищувач.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та у нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - дійсно є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат.

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