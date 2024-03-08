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Сотні штурмовиків "покришили" разом із технікою: у РФ великі втрати на сході

Олексій Тесля
8 березня 2024, 13:45
За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.
ЗСУ стійко тримають оборону під Авдіївкою
ЗСУ відбивають удари РФ / колаж: Главред, фото: 53 ОМБ, командування ООСВС України

На Таврійському напрямку минулої доби втрати ворога в живій силі становили 360 осіб, повідомили в Об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Як ідеться в повідомленні у Facebook, за добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

відео дня

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Перемоги, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку українські військові відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Українські захисники знищили 27 одиниць техніки росіян. У тому числі:

  • 2 танки;
  • 7 ББМ;
  • 3 артсистеми;
  • 1 засіб ППО;
  • 13 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки.
  • склад боєприпасів ворога;
  • 305 БпЛА різних типів.

Що відомо про село Роботине?

Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на захоплення панівної висоти на сході. Для окупаційної армії РФ Часів Яр набагато важливіший за Бахмут, каже Михайло Макарук.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Зараз тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
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