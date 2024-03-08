Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео

Протягом одного дня десантники 79 ОДШБр знищили 12 одиниць бронетехніки РФ.

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Розгром колони РФ біля Новомихайлівки / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Бійці Збройних сил України зупинили штурм броньованої колони російських окупантів у районі Новомихайлівки Донецької області.

Протягом одного дня десантники 79 ОДШБр знищили 12 одиниць бронетехніки, йдеться в повідомленні бригади у Facebook.

"Російські окупанти продовжують перевіряти на міць оборону десантників 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які стримують їхнє просування в районі населеного пункту Новомихайлівка", - наголошується в повідомленні.

відео дня

Уточнюється, що днями противник одночасно за кількома напрямками штурмував позиції десантників із Миколаєва, залучаючи для підтримки своєї піхоти значну кількість бронетехніки.

"Штурмові дії розпочалися зранку і тривали цілий день. Утім, усі атаки Таврійські десантники відбили, знищивши 12 одиниць бронетехніки, з яких чотири - це танки", - розповіли в 79-ій бригаді.

Українські захисники також опублікували відео початку бою, коли противник кількома колонами висувається до позицій десантників 79-ки, та вогневого ураження його техніки і те, чим для нього закінчився цей наступ.

Дивіться відео - розгром колони РФ біля Новомихайлівки:

/ Скріншот

Що відомо про 79-ту бригаду Тактичне з'єднання Десантно-штурмових військ України з пунктом постійної дислокації в Миколаєві. У 2014 році, після захоплення РФ Криму, військовослужбовці бригади з бронетехнікою і зенітними установками були перекинуті до Перекопського перешийка і несли службу на блокпосту. З 2014 року підрозділи 79-ї бригади на сході України брали участь у бойових діях проти російських окупантів. З початком вторгнення РФ 2022 року бригада брала участь у битві за Донбас, а також зупинила наступ російських військ на Донецьку область, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розгромили 42-гу бригаду РФ біля Роботиного. На полі бою залишилися щонайменше 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив. Артилерія чотирьох бригад Сил оборони України зупинила просування колони російських окупантів поблизу села Красногорівка в Донецькій області.

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку. Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку.

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